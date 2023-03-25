華人聯合會基金會籌款會 資助社團初創公益項目

美國華人聯合會社區基金25日在西柯汶那南山鄉村俱樂部舉辦成立大會及首屆籌款晚會。(左起)美國華人聯合會社區基金發起人常勁、加州高院法官周本立、聯邦眾議員劉雲平、美國華人聯合會社區基金會2023年「社區領導力獎」獲獎人朱偉人、美國華人聯合會主席薛海培。（記者楊青/攝影）

美國華人 聯合會社區基金會（UCA Community Fund, UCACF）25日在西柯汶那南山鄉村俱樂部舉辦成立大會及首屆籌款晚會，善款將以小額贈款方式資助美國各地華人社團的初創公益項目，南加州 政、商、學各界代表和社區領袖200多人參加晚會。

當晚同時評出了美國華人聯合會基金會2023年社區獎，其中「社區領導力獎」由朱偉人獲得，「社區激勵獎」由美國華人志願者協會（CAVA）成佳翰獲得。

美國華人聯合會社區基金會發起人常勁、聯邦眾議員劉雲平、洛杉磯高院法官周本立、美國華人聯合會主席薛海培等參加當天籌款會。常勁表示，作為非營利組織和美國華人聯合會下屬機構，UCA社區基金會將致力於為初創社區公益項目提供「種子資金」，通過公民參與、公共教育、文化遺產分享、青少年發展和加強美中兩國人民之間的相互了解等項努力，以維護美國華人個人和群體的權益，豐富華人生活及提高華裔 在主流社會的影響力。

創始團隊由21位志願者組成，首屆董事會成員包括常勁、李世海、林寧過、陳希孟、徐國富、葛倩、俞國樑和李惠瓊等八人。首届籌款召集小組表示，這是向社會展示小額贈款可以如何改變華裔社區最佳機會，25日首屆籌款晚會是實現小額贈款為社區公益項目提供種子資金的重要起步。

UCA社區基金的小額贈款計劃為全美各地的初創社區公益項目提供500至5000元之間的小額贈款，為創立項目的華人社區組織提供啟動資金。自去年7月UCACF小額贈款計劃試運營以來，基金會已籌集超過7萬元，收到了30多個申請，進行了五輪審核，並提供十個項目的小額贈款共計3萬300元。基金會的目標是為華裔社區組織提供易於申請和獲得的資金解決方案，並帶動更多的慈善捐款投入到華裔社區中。

有關UCACF的小額贈款計劃，請訪問網站https://ucacf.org/。