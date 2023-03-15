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暴雨致山體滑坡房屋欲墜 橙縣宣布緊急狀態

洛杉磯訊
新港灘懸崖上的住房在山體滑坡後變得搖搖欲墜。（KTLA）
新港灘懸崖上的住房在山體滑坡後變得搖搖欲墜。（KTLA）

冬季風暴再次襲擊南加地區，橙縣縣政委員會(Orange County Board of Supervisors)3月14日宣布當地進入「緊急狀態」。

根據KTLA的報導，在公布緊急狀態的同時，橙縣官員們尤其關注新港灘（Newport Beach）多佛海岸（Dover Shores）的社區，該社區內的山上有房屋險些滑入海灣，威脅整個社區的安全和穩定。

橙縣縣政委員福麗（Katrina Foley）表示，該社區內一些房屋正搖搖欲墜，在Galaxy Drive上有兩棟相鄰的房子也面臨滑下山坡的危險。

福麗指出，「社區內有家庭中的老人快90歲了，但也必須搬出來，因為該區域已經被標紅，存在極大危險。」福麗解釋說，「建在角落的房子下面幾乎都沒有土地支撐，全是空氣，附近其餘家庭也都住著讀小學的孩子，這場災難對這些家庭來說都是很大的打擊。」

縣政委員會宣布進入緊急狀態的部分原因是幫助這些受到影響的家庭，福麗表示，這些家庭已經遭遇很多困難，比如保險無法報銷損失，他們因此不得不自費拯救自己的家園。」

3月3日，該社區的一個山坡在暴雨後坍塌，讓懸崖上的房屋變得搖搖欲墜。相關工作人員嘗試多種辦法加固土地，但目前未有明顯成效。

截至目前，懸崖上的三座房屋下面的土地仍在持續移動，福麗擔心，如果這三座房屋從山坡滑落，山下社區近50座房屋也將面臨危險。

3月初，加州州長紐森(Gavin Newsom)宣布30多個縣進入緊急狀態，包括聖伯納汀諾縣(San Bernardino County)和洛杉磯縣，但橙縣沒有被列入該聲明。

然而，3月14日，紐森辦公室宣布增加緊急狀態的區域，將橙縣包括在內。

橙縣宣布緊急狀態後，當地官員能申請到更多州政府和聯邦政府資源，將資源運用於修復被冬季風暴破壞的區域。

緊急狀態 橙縣 紐森

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