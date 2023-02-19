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洛市西湖連續六起BB槍襲擊案 警籲民眾提供線索

洛杉磯訊
目前警方正調查此案，如有相關訊息請聯絡洛杉磯市警局。（圖片來源：Pexel ）
目前警方正調查此案，如有相關訊息請聯絡洛杉磯市警局。（圖片來源：Pexel ）

洛杉磯市西湖（West Lake）16日凌晨發生一起BB槍襲擊案件，這是自2022年以來該區發生的第六起BB槍襲擊案。警方目前正在調查六起案件是否為同一人犯案，也要求知情民眾能提供訊息協助辦案。

最近一起發生於16日淩晨3點15分左右，地點在在洛杉磯市中心威榭爾大道（Wilshire Blvd.）1200號，和阿爾瓦拉多街（Alvarado St.）附近，一名受害者頭部被BB槍的子彈擊中。

該地區從2022年12月中開始發生五起類似案件，12月14日在威榭爾大道和盧卡斯路（Lucas Ave.）附近，先是一名站在帳篷外的遊民被一個不知明的彈射物射擊。隨後，另一名在帳篷裡睡覺的受害者被擊中右臉頰。

12月20凌晨5點30分，在惠特默街（Whitmer St.）和殷格哈姆街（Ingraham St.）附近，有位民眾被一位手持BB槍或彈丸槍的襲擊者攻擊，並且被打中臉部。另一起案件發生於12月23日凌晨2點，一名受害者在威榭爾大道和惠特默街交接路口被不知明物品打中背部。

另外兩起則發生在2023年1月份，在12號凌晨5點10分左右，一名坐輪椅的受害者在威榭爾大道1200號被連續兩發的BB彈擊中頭部。兩天後，14號凌晨3點，又有一名受害者在威榭爾大道和惠特默街附近被BB槍或彈丸槍襲擊。

六起襲擊案都發生在西湖區鄰近的街道，受害人之間並沒有關聯。洛市警局目前正著手調查此案，如有相關訊息的民眾請聯絡洛市警察局蘭伯特分局（LAPD Rampart Station），電話號碼：(213)-484-3631。

BB槍示意圖。（圖片來源：網路電商截圖）
BB槍示意圖。（圖片來源：網路電商截圖）

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