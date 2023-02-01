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洛縣盜賊1小時闖3家店 警到達前都成功脫逃

記者邵敏／洛杉磯即時報導
嫌疑人闖入克拉克大道（Clark Avenue）2940 號的商家實施盜竊。（長堤市警察局）
嫌疑人闖入克拉克大道（Clark Avenue）2940 號的商家實施盜竊。（長堤市警察局）

洛杉磯縣長堤市（Long Beach）近日發生系列盜竊案件，警方調查發現，這些案件都指向同一名犯罪嫌疑人。監控攝像頭捕捉到現場視頻，一名穿著相似衣服，並使用類似作案工具的男子出現在每個犯罪現場，一小時左右三家商店失竊，警方正在全力通緝這名嫌疑男子。

影音來源：長堤市警察局／記者邵敏後製

長堤市警察局的偵探1月31日（周二），宣布對一系列商業盜竊案展開調查，這些盜竊案似乎涉及同一名嫌疑人，該男子在多個不同地點被監控探頭拍下。視頻顯示，盜賊身穿淺色連帽衣，戴口罩，整個頭部嚴實得包裹起來，看不清臉部特徵，他的作案工具像是一根細長的鐵棍。

根據警方提供的視頻紀錄，三起盜竊案發生在 1 月 28 日凌晨3 時 58 分至 5 時 16分之間，盜賊第一次闖入位於東四街 3404 號的商家，隨後來到克拉克大道（Clark Avenue）2940 號的商家實施盜竊，最後一家闖入的店位於東四街3950號。短短一個小時多，嫌疑人席捲三個不同的場地，而且每起案件中，他都在警察到達前成功逃離現場。

警方指出，這三起案件都涉及這位身分不明的嫌疑人，他在現場損壞、偷盜財產。警方探員認為，這些案件都是相關的，目前正在積極追查所有線索，並確定是否還有其他案件。截至目前，警方沒有提供嫌疑人的進一步描述，也沒有報告這三個地點被盜或損壞的具體財物是什麼。任何了解案件細節信息的人請撥打 562-570-7351 聯繫 LBPD ，也可以撥打 800-222-8477，或通過 L.A. Crime Stoppers 在線提供匿名舉報。

盜賊第一次闖入位於東四街 3404 號的商家。（長堤市警察局）
盜賊第一次闖入位於東四街 3404 號的商家。（長堤市警察局）
盜賊最後一家闖入的店位於東四街3950號。（長堤市警察局）
盜賊最後一家闖入的店位於東四街3950號。（長堤市警察局）

警察 長堤 口罩

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