洛杉磯華埠老人被惡質對待 洗曬衣服全被丟

住戶們高舉衣物及標語抗議他們無洗衣權。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯市華埠 再傳老人公寓住戶遭虐案，北百老匯街（ North Broadway）651號住戶，近日在華埠社區平等發展中心（Chinatown Community for Equitable Development）的協助下，高舉標語、站上街頭，抗議房東 陳浩華（Howard Chan，音譯）惡劣行徑，及物業經理穆諾茲 (Elizabeth Munoz)的坐視不理。

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651號長者們表示，他們長期處在無洗衣設施的大樓中生活，華埠也無就近的自助洗衣店可以洗衣，讓他們只能在公用的水槽中自行洗衣、晾曬在窗外。穆諾茲不但不考量他們的處境，反而多次惡言相向、阻攔，甚至將他們的衣物任意丟在地上或垃圾桶中。長者們也曾多次向穆諾茲反應、溝通，換得的卻是對方的不理睬、或稱自己不懂中文。而向陳浩華反應時，對方也置之不理，並稱他無法為住戶購置洗衣設備。

一位住戶更憤恨不平的表示，公寓內曾多次出現設備故障的問題，如廚房爐具壞掉、或屋內斷電，陳浩華也不予理會。直至住客多番反應才將照明設備修好。而此類型情況也不是第一次發生，另一位長者曾有斷電長達12天的經歷，讓她在這段期間只能勉強以隨身小燈泡度日。

示威者在陳浩華名下財產抗議時時，國泰公寓住戶陸續加入示威行列表示，國泰公寓曾有類似經歷，在面對相同情況的住戶必須到場支持。華埠社區平等發展中心組織者Annie表示， 陳浩華名下有多處房產，包括華埠公寓、停車場、聖蓋博七處房產，更在東亞銀行（ Eastern International Bank）有董事會成員一職。但在住戶提出合理要求時，卻置之不理。更在公寓大樓的瓦斯爐壞掉時，將自家替換下的爐具擺給租客使用。

華埠社區平等發展中心組織者林恩達（Lynn Ta，音譯）表示， 6 51 號的租戶在過去幾年裡一直嘗試與房東溝通解決問題，但都沒被妥善處理。讓老人家不得不在公用廚房、衛生間裡手洗床上用品、毯子、床單等大件物品。然後晾曬衣物在公共區域、或窗外。讓大樓管理部門非常不滿，更屢次將衣物任意丟棄。但根據加州 法律規定，居民有合法權益將衣物晾曬在晾衣架上。而多次的丟棄衣物，也讓華埠社區平等發展中心人員極度重視，並試圖與管理人員溝通，但都未能得到理會。居民們才決定站上街頭，聲明權益。

而在示威者們試圖走近東亞銀行要求與陳浩華溝通時，銀行行員卻將門反鎖著，在其他客人試圖入內時，將示威者的手打掉，並用力將門反鎖。隨後示威者試圖現場致電陳浩華，要求其給個說法。電話都無人接聽。