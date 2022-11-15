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洛市市長選舉結果遲遲未出 原因是？

記者劉子為/洛杉磯即時報導
在15日工作時間結束前抵達洛杉磯縣選務處的選票都會被計入。（Pixabay）
在15日工作時間結束前抵達洛杉磯縣選務處的選票都會被計入。（Pixabay）

中期選舉的許多結果都已揭曉，但洛杉磯市市長的位置仍未分出勝負，究竟什麼時候才能知道結果？洛市市長的選票還在緊張統計中，目前已統計了68萬多張。盡管貝斯（Karen Bass）暫時領先，仍不確定市長將花落誰家。

截至14日（週一）的計票，貝斯獲得52.15%的選票，卡魯索（Rick Caruso）獲得47.85%，貝斯領先約2萬9000張選票，但剩下還有多少票未被計入卻不得而知。

根據加州法律，所有在選舉日當天蓋章寄出的選票都應該儘量被計入，選舉後一週內收到的票都算數。這代表著可能還有選票在寄往洛杉磯縣選務處(Los Angeles County Registrar)的路上，要等到15日（週二）工作時間結束才截止收票。當然，最後一日進入的選票數量通常不會很多。

至於現在有多少已經寄到的選票還沒有被統計進數據，這也無法得知，因為洛杉磯縣收到的選票不會按城市做區分，只能知道洛縣總共還有多少選票未被數到。

選舉日結束後的9日早晨，卡魯索領先貝斯近1個百分點，但到了11日，貝斯就超越了卡魯索，並且不斷拉開差距。這樣的轉變並不奇怪，貝斯在6月份初選也曾一度落後卡魯索，但當所有選票計入時卻獲得勝利。

為什麼會發生這樣的反轉？有專家分析，通常在選舉最後時分投票，並選擇郵寄選票的人往往是年輕人，這些年輕人的政治傾向多為自由民主，而保守派選民則傾向在選舉日當天現場投票。卡魯索作為更偏保守派的候選人，在選舉日當天獲得更多現場選票，也是情理之中。但當後續郵寄選票被計入時，貝斯的票數就開始慢慢上升。

那為什麼郵寄選票需要這麼久的統計時間呢？部分原因是工作人員需要審閱每個信封，並核實信封上的簽名，只有確認後才能將選票放入計票機器。在選舉日前抵達的選票可以提前處理，但在之後到達的選票就只能慢慢審核。

雖然類似問題別的州也有，但加州之所以計算時間更長也和政策相關。加州為保障所有選票都被成功計入，相較其他州設置了更長的計票截止期限。

如果貝絲當選，她將成為洛杉磯第一位女市長，以及第二位黑人市長。

洛杉磯 加州 投票

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