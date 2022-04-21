南加華生沙丘翻車喪命 生前熱愛電影省吃儉用 死亡存疑

今年29歲的王棚對電影充滿熱忱。（學生提供）

日前在南加州帝王縣帝王谷（Imperial Valley）沙丘拍攝中身亡的29歲查普曼大學（Chapman University）電影 系研究所三年級學生王棚（Peng Wang）案，目前還在調查當中，他的父母也計劃月內赴美。他們同學和好人對他喪生充滿惋惜，指出他常為拍電影省吃儉用，本來還打算畢業就結婚，但一場事故天人永隔。同時，同學對其死亡也存在各種疑問。

查普曼大學導演系張同學是王棚的好友，這幾天她都為王棚的事情忙碌著，原本兩人還相約19日一起拍攝張同學的作業。張同學回憶起王棚充滿惋惜，她說，王棚來自中國四川，他是一個謹小慎微，不愛惹事的人。因為父母離異，王棚從小跟著奶奶長大，他是一名學霸，是從數學本科轉成攝影研究生專業。王棚家境普通，為支撐學業，他一直都是節衣縮食勤工儉學，很少外食。一旦有任何錢都是用來拍片子，也願意資助朋友拍電影。

張同學說，王棚不愛麻煩別人，每次取器材，都是親力親為，再苦再累都沒有抱怨，大家都很喜歡他，願意找他合作。所以他的離世，在校的師生都非常難過，學校裡和他關係很好的幾個老教授泣不成聲，有教授因為太難過都無法上課。王棚對電影充滿熱忱，他喜歡和朋友一起聊電影想法和學習成果。大三那年他特別休學一年，回中國拍了一年的獨立電影。王棚本來打算今年畢業就和交往四年的女友結婚，然後專心做電影，拍攝長篇，沒想到卻因為一次外拍車禍喪生。

現在查普曼大學的同學忙著幫助王棚父母辦理護照和簽證，也準備在網上眾籌機票喪禮等費用，希望他的父母能在4月來美處理王棚後事。王棚的屍體還停靠在沙漠附近的醫院裡，警察要等父母簽字才能進行驗屍。

王棚車禍地點距離南加州大學 校園需驅車三小時，路程有230多英里。該起意外現場還有另外三位南加大 電影系的學生，以致南加大之後曾發表聲明表示，根據電影藝術學院學生作品管理政策，任何在距離校園50多英里以外地方進行拍攝，或涉及使用全地形車(all-terrain vehicles)，都需要獲得學校具體的批准。但是在這起悲劇中，學校不知道有任何申請或此類批准。

此事也引起查普曼大學留學生的憤怒，在張同學提供的王棚事件經過文檔裡，他們整理出事件的時間線，對南加大學生拍攝是否有拍攝許可、有無購買劇組人員的人身保險，當時駕駛沙漠越野車的製片人李兵良（Bingliang Li，譯音）是否符合駕駛沙漠越野車資格等問題提出質疑。同時文檔中還表明實際拍攝和通告單不符，通告單只有一天的拍攝，結果實際拍攝了三天，且王棚的休息時間長度也不符合行業規定。

車上三名南加大的學生目前有兩人已找了律師，律師Jason Liang代表學生蘇婷（Ting Su，譯音），他在20日電話採訪中表示，他目前只代表一名此案相關的學生，現在無法就此事評論，也無法提供任何信息。此案還在調查，要等待調查結果出爐。律師Felix Woo代表學生李兵良，他在電話裡也表示，現在還在調查中，不方便透露。