紐約砸4300萬美元 擴編海岸抗災辦公室防淹水

市長曼達尼(Zohran Mamdani)24日宣布，市環保局將大幅擴編海岸抗災辦公室(Bureau of Coastal Resilience)，在市府財政計畫中投入4320萬元。圖為2021年颶風Ida期間的東艾姆赫斯特(East Elmhurst)。(取自州長辦公室)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)24日宣布，市環保局 將大幅擴編海岸抗災辦公室(Bureau of Coastal Resilience)，在市府財政計畫中投入4320萬元，增聘69名工程師、規畫師、外勤人員及防洪專家，以統籌全市海岸防洪設施的規畫、運作與維護，應對海平面上升、風暴潮及沿岸洪水風險。

2012年，超級風暴桑迪造成44名紐約市民死亡、近190億元損失，促使市府展開長期海岸防護工程。目前全市約44萬居民、1萬4500家商業及約2500億元房產位於「百年洪氾區」(100-year floodplain)內，即一年內有1%機率發生嚴重洪水的區域。

曼達尼表示，氣候變遷加劇，市府的防災工作也必須加速。這筆資金包括本財年1060萬元，除增聘人手外，也將進行多項研究，擬定保護紐約市520哩海岸線的長期路線圖。而該辦公室過去僅有六名職員，並須向環保局其他單位借調人力。

曼哈頓華埠雖不完全位於洪水風險區內，但靠近東河的低窪街區在桑迪期間曾受風暴潮影響，海岸防護工程也被視為保障下曼哈頓多元社區的重要措施。日落公園、東艾姆赫斯特(East Elmhurst)等社區同樣位於低窪沿岸地帶，過去曾受到風暴潮及極端天氣影響。隨著海平面上升，市府的海岸防護工程也關係到這些社區未來的防災能力。

目前辦公室負責15項進行中的工程，其中最大項目為14億5000萬元的「東區海岸韌性」(East Side Coastal Resiliency)計畫。工程在下東城增設抬高的公園綠地、防洪牆及18道可開合閘門，預計明年啟用，屆時將保護逾11萬名居民，包括約2萬8000名公屋住戶免受桑迪級風暴影響。

布碌崙(布魯克林)大橋—蒙哥馬利海岸韌性、南街海港海岸韌性及紅鉤海岸韌性等大型系統，也將在未來四年陸續投入使用。

市府首席氣候官楊露易絲(Louise Yeung)表示，住宅淹水往往令家庭面臨難以負擔的修繕費及保費上漲；強化海岸抗災辦公室，能讓市府具備自行規畫、營運及維護防洪系統的工程能力。市府已投入1億800萬元更新及更換全市數千個集水井，以改善街道排水網絡；另撥9500萬元，處理布碌崙松柏區(Homecrest)社區暴雨積水熱點。