皇后區華人司機捲入大麻走私案 身陷囹圄550天仍在抗爭

示意圖，非新聞當事車輛。（美聯社）

31歲的華人 司機卓文建（Wenjian Zhuo，音譯，下同）因接下一趟長途載客訂單，意外捲入美加邊境的大麻 走私案。儘管他全程對車上裝載的走私品毫不知情，並在發現異狀後配合調查，仍於今年6月被聯邦陪審團裁定持有並意圖散布毒品罪名成立，最高面臨20年刑期。身陷囹圄近550天、至今仍未親眼見過新生女兒的他，誓言上訴到底。

據The NEW YORKER報導，幾年前從中國移民來美的卓文建原先在藥局擔任銷售員，2024年春季開始兼職開車載客。他從Uber起步，隨後在小紅書等平台自立門戶，接洽不少國際學生與旅行團生意。2025年1月22日凌晨2時30分，他駕駛豐田Sienna商旅車從紐約市皇后區 （Queens）出發，北上400英里前往美加邊境接客。這趟車資940美元的訂單，先前透過微信談妥，對方聲稱有「六、七箱行李」需運送至紐約。

然而，當他歷經近7小時車程抵達紐約州最北端的37號公路加油站時，等待他的並非留學生，而是一名戴墨鏡、開白色皮卡的男子。該男子將12件包含紙箱、行李箱及塑膠箱的貨物裝上車後隨即離去。該男子事後被確認為居住於加拿大安大略省（Ontario）邊境的莫霍克族人蒙圖爾（Eric Montour）。

卓文建行經的阿克瓦薩斯尼（Akwesasne）原住民保留地跨越美加邊境，因管轄權特殊且地形複雜，素有「走私之都」之稱。不諳英語且不熟悉當地的卓文建，上路後察覺氣味與貨物有異，急忙打電話向友人求助討論，語氣充滿不安與疑慮。不料上路僅30分鐘，便遭全程監控的美國邊境巡邏隊攔截，並在車上查獲211包、重達207磅的真空包裝大麻。

被捕後，卓文建第一時間交出手機與行車紀錄器，坦承一切過程，甚至主動提出擔任臥底協助緝捕幕後主使，但遭探員以安全疑慮拒絕。今年1月底，檢方曾提出認罪協議，若他承認不會導致遣返的輕罪即可當庭獲釋；但卓文建堅信自己並無犯罪意圖，回絕了這項提議。

陪審團最終依據「故意迴避」（willful blindness）法律原則裁定他罪名成立——該原則規定，被告即使未明確證實貨物為毒品，但若在強烈懷疑下仍刻意不予查證，法律上等同於「明知」。檢方隨後發布新聞稿指其「走私大麻入境」，但起訴內容其實從未指控他曾親自越境。

這場官司讓卓文建付出極大代價。被捕時其伴侶鄒敏興（Minxing Zou）已懷孕8個月，女兒於2025年2月中旬在紐約法拉盛（Flushing）出生，卓文建多次申請交保見證女兒誕生均遭拒絕。反觀同案的加拿大籍涉案人蒙圖爾獲准交保進入戒毒機構，卓文建則因移民身分遭認定有逃亡與被移民局拘留之虞，持續遭押。

至今，卓文建仍羈押於紐約州麥迪遜郡（Madison County）監獄候判，不僅耗盡6萬美元律師費，生計工具商旅車亦遭沒收。新接手的律師團隊正全力研擬上訴，強調卓文建英文不佳、初來乍到，在短短半小時內面對突發狀況的猶豫，絕不應被等同於刑事犯罪意圖，期盼司法能還他清白。

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