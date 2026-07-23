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紐約市啟動「第二住宅稅」 曼達尼政府向業主寄通知

記者劉梓祁／紐約即時報導
曼達尼政府啟動「第二住宅稅」向業主寄通知，非主要住所將加徵房產稅。(記者劉梓祁／...
曼達尼政府啟動「第二住宅稅」向業主寄通知，非主要住所將加徵房產稅。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)與市財政局(Department of Finance)局長李真(Richard Lee)23日宣布，市府已開始向可能須繳納「非主要住宅房產附加稅」(Non-Primary Residence Property Surcharge)的業主寄出通知信，啟動俗稱「第二住宅稅」(pied-à-terre tax)的新稅；首批附加稅將列入2027年1月1日到期的房產稅帳單。

新稅由曼達尼與州長霍楚(Kathy Hochul)於4月共同提出，隨後納入州府2026至2027財政年度預算。市府稱，這一措施旨在要求持有市內高價第二住宅、但不以該房產為主要住所的人，為市內公園、學校、圖書館及其它公共服務承擔更多成本。州府最初估計，新稅每年可為市府帶來至少5億元收入。

曼達尼表示，他今年報稅日承諾向富人加稅，如今推出第二住宅稅，正是履行該項承諾。他說，市府將確保徵收到「勞動階層紐約客及這座城市應得的收入」。

根據市財政局公布的規則，在2026至2027及2027至2028兩個房產稅年度，一至三家庭住宅若財政局市場估值超過500萬元，且並非合資格人士的主要住所，便可能須繳附加稅；估值500萬至1500萬元的稅率為0.8%，1500萬至2500萬元為1.05%，2500萬元或以上為1.3%。

公寓及合作公寓的過渡期門檻則為財政局估值100萬元，估值100萬至300萬元稅率為4%，300萬至500萬元為5.25%，500萬元或以上為6.5%。這些數字並非一般市場成交價；由於市府目前以同類出租物業的收入計算第二類房產估值，通常遠低於實際售價，因此前兩年採用較低的帳面估值門檻及較高稅率。自2028年7月起，市府計畫改用同類房產成交價估值，屆時各類房產門檻統一為500萬元，稅率改為0.8%至1.3%。

新稅雖常被稱為針對外州或外國富豪的「第二住宅稅」，但法律並不只適用於非紐約市居民。若一名紐約市居民在市內擁有多套高價住宅，原則上也只能指定其中一套為主要住所，其餘符合估值門檻的房產仍可能被徵稅。業主若質疑財政局對房產價值或主要住所身分的認定，可向市稅務委員會提出申訴。

若房產是業主、租客或分租客、業主或控股人的直系親屬、持有業主實體多數權益的人，或信託唯一受益人的主要住所，則可申請豁免。

儘管如此，新稅自提出起便面對房地產業及合作公寓團體反對。此外，雖然州府估計新稅每年至少可帶來5億元，但市主計長辦公室今年4月分析指出，若考慮部分住宅已出租，以及業主可能通過出租、出售或改作主要住所來避免繳稅，實際收入可能降至約3億4000萬至3億8000萬元。報告並指出，合作公寓估值、多家庭住宅價值分配、公司和信託持有架構，以及業主行為變化，都可能令最終收入出現數千萬元差異。

精華 FAQ

  • 市府已開始向可能須繳納「非主要住宅房產附加稅」的業主寄出通知信，首批附加稅將列入2027年1月1日到期的房產稅帳單，代表制度正式啟動。

  • 一至三家庭住宅若估值超過500萬元且非主要住所，可能被課稅；公寓與合作公寓過渡期門檻為100萬元，稅率最高可到6.5%，一至三家庭住宅最高1.3%。

  • 雖然州府估計每年可進帳至少5億元，但主計長辦公室認為，考慮出租、出售與改列主要住所等行為後，實收可能僅約3.4億至3.8億元，且房地產業反對聲浪強烈。

霍楚 紐約市 曼達尼

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