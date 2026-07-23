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皇后區女兵約旦遇伊朗襲擊殉職 區長擬命名街道紀念

世界新聞網╱即時報導
皇后區女兵安吉爾·莎拉·蘭帕薩德在伊朗襲擊美軍基地的行動中喪生。（路透）
皇后區女兵安吉爾·莎拉·蘭帕薩德在伊朗襲擊美軍基地的行動中喪生。（路透）

紐約皇后區區長23日(周四)表示，皇后區女兵安吉爾·莎拉·蘭帕薩德（Angel Sarah Rampersad）在一場伊朗襲擊美軍基地的行動中喪生，應該以她的名字來命名一條街道；安吉爾的母親心碎表示，「她是為了國家而犧牲的。」

「紐約郵報」(New York Post)報導，皇后區區長理查茲（Donovan Richards）表示，計畫在28歲士官安吉爾·莎拉·蘭帕薩德位於奧松公園（Ozone Park）的家門口街道上，表彰她在約旦穆瓦法克·薩爾蒂空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）遭受襲擊期間所展現的英勇表現。

「她做出了極致的奉獻與犧牲，」理查茲在新聞發布會上說。「安吉爾是一位英雄，無論你對這場戰爭有何看法，無庸置疑的是，像安吉爾七年前那樣從軍需要勇氣。」

「她將社區置於自己之上，」他說。「她無私與奉獻的精神，將永遠留在奧松公園、皇后區，乃至整個國家的記憶中。」

「我們能做的至少是以她的名字重新命名這條街道，並與學校建設局（SCA）及紐約市教育局（DOE）合作，以她的名字命名一所學校，」理查茲站在她位於第 96 街的家門口外說道。

蘭帕薩德心碎的母親卡蘿·阿塞維多（Carol Acevedo）回憶女兒對陸軍的奉獻，眼眶泛淚。「我的女兒是一名非常非常優秀的軍人。她為這個國家戰鬥，也為這個國家犧牲，我作為母親為她感到無比自豪，」阿塞維多說。「我知道她對自己所做的事非常非常專注。她真的很熱愛這份事業。」

蘭帕薩德的姨媽朱蒂·拉卡爾（Judy Rackal）表示，蘭帕薩德畢業於約翰傑刑事司法學院（John Jay College of Criminal Justice），平時會打鼓，她在 2 歲時與母親從千里達（Trinidad）移民過來，從小就想參軍。

「我們為安吉爾感到無比自豪，」拉卡爾說，並稱她的離世是「令人無法承受的悲劇」。

據報導，蘭帕薩德是在上周約旦美軍基地飛彈襲擊中喪生的三名士兵之一，另外兩人分別是來自夏威夷的 25 歲陸軍中尉泰勒．詹姆斯．費漢(Tyler James Feehan)，以及來自德州的 19 歲伊莎貝拉．岡薩雷斯(Isabella Gonzales)。在美軍連續第 11 個夜晚轟炸伊朗之際，國防部於周二確認了蘭帕薩德的身分。

蘭帕薩德的母親心碎。（路透）
蘭帕薩德的母親心碎。（路透）

蘭帕薩德等3名遇難士兵靈柩回美，川普總統(右二)親迎。（路透）
蘭帕薩德等3名遇難士兵靈柩回美，川普總統(右二)親迎。（路透）

精華 FAQ

  • 區長理查茲表示，將在她位於奧松公園住家門前的街道重新命名，以表彰她在約旦美軍基地遭襲時的英勇表現與犧牲精神。

  • 她是在上周約旦穆瓦法克·薩爾蒂空軍基地遭飛彈襲擊時喪生，該事件共造成3名美軍士兵死亡，國防部已於周二確認其身分。

  • 母親形容她為國家戰鬥並犧牲，十分自豪；姨媽則說她從小想從軍，畢業於約翰傑刑事司法學院，平時也熱愛打鼓。

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