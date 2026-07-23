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Uber司機凌晨遭搶劫和槍擊脖頸 導致身體部分癱瘓

記者胡聲橋╱紐約即時報導
布碌崙Uber司機凌晨遭搶劫和槍擊，身體部分癱瘓。(警方提供)
布碌崙Uber司機凌晨遭搶劫和槍擊，身體部分癱瘓。(警方提供)

一名布碌崙(布魯克林)Uber司機近日遭乘客搶劫，並被這名乘客槍擊頸部，導致身體部分癱瘓。目前警方仍在通緝這起搶劫和槍擊案的嫌犯。

警方稱，21歲的巴基斯坦移民薩瓦爾(Danish Sarwar)11日凌晨4點15分左右在展望萊弗茨花園(Prospect Lefferts Gardens)的帕克賽德大道(Parkside Ave.)靠近貝德福德大道(Bedford Ave.)的一家日託中心前載客，隨後被一名乘客開槍擊中。薩瓦爾當時駕駛的是一輛幾天前剛買的2026年豐田RAV4。

據薩瓦爾30歲的哥哥表示，他弟弟一周工作七天，他們兄弟倆共同養家糊口，照顧在巴基斯坦的父母和兩個妹妹。他來這裡已經三年了，除了工作什麼都不做。

薩瓦爾被緊急送往國王郡醫院接受手術，昏迷了一周多，情況危急。他哥哥說，薩瓦爾22日醒來時，左臂和手指都無法動彈。為了他能開口說話，醫生不得不將一個麥克風植入他被嚴重撕裂的喉嚨。雖然薩瓦爾預計會活下來，但需要很長時間康復。

薩瓦爾向哥哥講述了與持槍乘客遭遇的驚險細節。薩瓦爾的哥哥說，這名歹徒透過一家汽車服務公司向薩瓦爾約車，上車後這名歹徒在車後座上突然掏出一把槍，向薩瓦爾索要錢財，要手機，然後又想要車。薩瓦爾告訴歹徒，他下車去拿車鑰匙。他下車時，歹徒朝他的脖子開了一槍。薩瓦爾捂著脖子倒下後，持槍歹徒下車逃走了。目前這名歹徒仍在逃。薩瓦爾的哥哥說，槍手搶走了大約500美元現金和受害者的iPhone 17 Pro手機。他說這對一個勞動者來說是一筆巨款，他要為弟弟討回公道。

市計程車暨禮車管理局(Taxi & Limousine Commission, TLC) 證實，薩瓦爾的名字在他們的「活躍司機名單」上。但據該管理局稱，這輛新豐田RAV4並沒有掛出租車和豪華轎車管理局的車牌。該管理局表示，「我們城市的司機都是辛勤工作的人，他們理應受到尊重和尊嚴」。

警方呼籲任何知曉嫌疑人資訊的人士撥打警方熱線(800)577-TIPS。所有來電都保密。

精華 FAQ

  • 案件發生在11日凌晨4點15分左右，地點是布碌崙展望萊弗茨花園一帶，靠近帕克賽德大道與貝德福德大道的一家日託中心前。

  • 21歲的薩瓦爾被送醫手術後昏迷逾1周，醒來時左臂和手指無法活動，喉嚨也嚴重撕裂，醫生還為他植入麥克風協助說話，預計需長期復原。

  • 嫌犯透過汽車服務公司叫車，上車後在後座掏槍，先索要現金、手機與車輛；薩瓦爾下車取鑰匙時遭槍擊，歹徒逃逸並帶走約500美元及iPhone 17 Pro。

槍擊 巴基斯坦 布碌崙

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