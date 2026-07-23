紐約市已發現447例環孢子蟲病例。示意圖。(美聯社)

市衛生局(NYC Health)23日在X平台表示，自5月1日以來，他們已在紐約市 發現了447例環孢子蟲病(cyclosporiasis)病例。國家疾病防治中心(CDC)稱，全國已有41個州通報病例，包括4100多例實驗室確診和7400多例疑似病例。目前衛生部門仍在調查這次疫情 的多個源頭。專家建議居民尤其在生食蔬菜方面要謹慎小心。

知名蔬菜生產商泰勒農場(Taylor Farms)是此次全國環孢子蟲病疫情調查的核心企業，該公司已自願召回部分產品，但召回範圍似乎不包括紐約州 的產品。

紐約市民對這次疫情的反應也各不相同。普拉斯克特(Marc Plaskett) 的一位朋友在疫情初期就被診斷出患有食源性環孢子蟲病，他不想經歷朋友所遭受的那種持續劇烈的腹瀉。普拉斯克特說，他之前每次購物都會買芝麻菜和菠菜的混合蔬菜，但現在他決定不買了，以防感染環孢子蟲，「我只吃維生素，不吃綠葉蔬菜」；「我不想成為環孢子蟲疫情的實驗對象」。

薩姆沃森(Sam Watson)感覺自己對於如何應對疫情有相當清晰的認識，「我覺得這沒什麼大不了的」，沃森說，「我們在食品採購方面其實沒怎麼改變，只是格外小心，像我媽媽說的那樣，用醋和小蘇打洗三遍所有東西」。

還有的居民認為，自己的日常飲食習慣不太可能讓他們接觸到這種寄生蟲。「反正我一直都避免購買袋裝農產品」，一位名叫詹姆斯(James)的居民說，「這兩件事情是有連結的」。

美國消費者聯盟(Consumer Federation of America)的食品政策主管格雷米利翁(Thomas Gremillion)批評泰勒農場的召回清單和細節含糊不清。「如果你是紐約的消費者，如果完全相信這份召回通知和相關訊息，你不需要做任何事」，格雷米利翁說，「目前，我建議大家最好避開泰勒農場」。

紐約州衛生部官員稱，今年紐約的疫情並非「與往年大相逕庭」，他們正在持續調查疫情，訪問寄生蟲檢測呈陽性的人員，並與CDC保持密切溝通。