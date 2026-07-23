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皇后區房價年漲6% 7社區躋身全市「最貴」前50

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
華人居民較多的新鮮草原排名全市前50名，但也是皇后區上榜社區中唯一房價下跌的地區...
華人居民較多的新鮮草原排名全市前50名，但也是皇后區上榜社區中唯一房價下跌的地區。當地成交價中位數從去年115萬3000元降至今年99萬元。（記者許振輝／攝影）

根據房地產資訊網站PropertyShark發布的最新報告，皇后區住宅成交價中位數按年上漲6%，從2025年第二季的56萬元，升至2026年第二季的59萬5000元。奧本代爾(Auburndale)、新鮮草原(Fresh Meadows)及牙買加莊園(Jamaica Estates)等七個社區，均進入紐約市房價最高的50個社區。

報告還指出，儘管皇后區房價上漲，進入全市房價最高50名的皇后區社區，卻由去年同期的11個減至今年的七個。此外，皇后區的房屋成交總量也下降9%，反映高房價與市場供應變化，正進一步增加當地家庭置業及換屋的壓力。

根據報告，位於西皇后區的杭特點(Hunters Point)為皇后區房價最高的社區，在全市排名第25位。2026年第二季的成交價中位數達123萬元，較2025年同期的92萬9000元大漲32%。不過，該社區同期成交量也出現最明顯的跌幅之一，從2025年的63套減至2026年的43套，下降32%。然而，杭特點售出住宅的平均面積，從去年的798平方呎增至今年的894平方呎，也推高了成交價中位數。

奧本代爾是榜單上排名第二高的皇后區社區，在全市位居第31名。當地成交價中位數上漲21%，從2025年第二季的95萬1000元，增至2026年第二季的115萬元。成交量則大致持平，從去年的13套略增至今年的14套。

皇后丘(Queensboro Hill)的成交價中位數為103萬2000元，在全市排名第39位，較2025年第二季的95萬元上漲9%。當地成交量從2025年的八套增至2026年的12套。這12筆交易全部為獨立屋，成交價介於80萬5000元至138萬元之間，帶動整體成交價中位數上升。

全市排名第42位的貝爾港(Belle Harbor)，是唯一一個在去年第二季沒有錄得任何成交、今年卻躋身前50名的皇后區社區。該社區今年第二季共有八筆交易，成交價中位數為99萬8000元。

華人居民較多的新鮮草原排名第44，但也是皇后區上榜社區中唯一房價下跌的地區。當地成交價中位數從去年115萬3000元降至今年99萬元，跌幅14%；成交量則從20套增至23套，上升15%。對希望在學區及華人生活圈附近置業的家庭而言，房價回落及成交增加，可能提供較去年稍多的選擇。

在榜單中排名第48位的牙買加莊園，成交價中位數漲幅達69%，漲幅與布碌崙的麥迪遜(Madison)並列全市第三高。當地成交價中位數從2025年的56萬3000元，飆升至2026年的95萬元。不過，在房價大幅上漲的同時，成交量卻減少一半，從去年的30套降至今年的15套。

洛克伍德公園(Rockwood Park)是最後一個進入榜單的皇后區社區，在全市排名第49位。當地成交價中位數上漲8%，從2025年的86萬元增至2026年的92萬9000元。該社區的成交量增幅達240%，為全市各社區之最，從去年的五套大增至今年的17套。

精華 FAQ

  • 報告指出，皇后區住宅成交價中位數按年上漲6%，由2025年第二季的56萬元升至2026年第二季的59萬5000元，顯示整體房價仍在攀升。

  • 上榜的7個社區包括杭特點、新鮮草原、牙買加莊園、奧本代爾、皇后丘、貝爾港及洛克伍德公園，分別在不同排名位置進入紐約市最貴社區榜。

  • 牙買加莊園漲幅達69%，成交價中位數由56萬3000元升至95萬元，但成交量減半；杭特點也上漲32%且成交量下降，反映高價位正壓抑交易活躍度。

皇后區 房價 紐約市

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