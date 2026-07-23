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布碌崙百年地鐵站無障礙全面完工 耗資逾億、增3部電梯

記者馬璿／紐約即時報導
布碌崙下城的區政府站歷經五年維修，本周包含新增電梯、維修天花板等翻修工程終於落幕...
布碌崙下城的區政府站歷經五年維修，本周包含新增電梯、維修天花板等翻修工程終於落幕。(取自MTA)

布碌崙(布魯克林)下城已有118年歷史的地鐵站「布碌崙區政府站」(Borough Hall)，歷經五年、斥資1億600萬元的翻修工程，已於本周正式完工，成為全面符合「美國身心障礙者法」(ADA)規定的無障礙車站。此次工程新增三部電梯，車站並重建了月台邊緣與導盲磚，增設無障礙候車區，同時整修站務亭並新設無障礙員工洗手間。

此次工程新增的電梯一部連接街道與夾層，另兩部則連接夾層與月台、服務雙向乘客，使該站所有月台首度達到全面無障礙。此外，工程同時處理車站因年久失修與長期滲水造成的嚴重結構老化問題。車站原本逐漸剝落的天花板已全面更換，屋頂翻新，照明、通訊、消防警報、水電管線等重要系統也一併升級。此外，自1908年便存在的馬賽克磁磚與陶土裝飾，也已修復並重新裝設。

為因應近年日趨頻繁的強降雨，工程團隊也為車站進行防洪改造。鄰近車站的喬拉利蒙街(Joralemon St)路面已加深並加高路緣，出入口最上層台階同步加高，以防雨水沿階梯與格柵倒灌進站。整座車站並完成防水處理。其他工程還包括更換一根橫跨全站、長達50呎的鋼製支撐梁。

該站點服務2號、3號、4號及5號線列車，是布碌崙第四繁忙的地鐵站，也是全系統歷史最悠久的車站之一，每日約有2萬2000人次進出。不過為更換道岔，自本周起，2號與3號線將進行連續五周的改道調整。

霍楚表示，該站點是通往布碌崙市中心各項資源的重要樞紐，但長期以來，這座交通樞紐並非人人皆可使用，「如今這一切終於改變。」她並指出，這項工程獲得聯邦「基礎建設投資與就業法」(Infrastructure Investment and Jobs Act，IIJA)資金支持。

大都會運輸署(MTA)主席兼行政總裁利博(Janno Lieber)表示，區政府站是「蓬勃發展的布碌崙市中心的心臟地帶」，現已符合無障礙標準，也為乘客提供更完善的服務功能。

MTA表示，目前全系統已有35座車站的坡道與電梯工程在興建中，另有60座車站規畫進行中，預計未來幾年內可讓地鐵系統半數車站達到全面無障礙。

精華 FAQ

  • 最重要的改變是車站正式達到ADA無障礙標準，新增3部電梯後可讓所有月台首次全面無障礙，並同步改善候車區、員工設施與站內動線。

  • 工程也處理車站長期滲水與老化問題，包含更換天花板、翻新屋頂、升級照明通訊消防與水電系統，並修復1908年以來的馬賽克與陶土裝飾。

  • 為了更換道岔，2號與3號線自本周起將連續5周改道調整。MTA同時表示，系統內仍有35座車站施工、60座規畫中，目標讓半數車站無障礙化。

布碌崙 布魯克林 地鐵站

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