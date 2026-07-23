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嚴打「續訂陷阱」紐約花商付數十萬和解 顧客可獲退款

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
知名線上花禮零售商「1-800-Flowers.com」，因違反訂閱政策與隱瞞自...
知名線上花禮零售商「1-800-Flowers.com」，因違反訂閱政策與隱瞞自動續訂條款的投訴案，而支付數十萬和解。圖為示意圖。(記者馬璿╱攝影)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)22日(周三)宣布，總部位於長島傑里科的知名線上花禮零售商「1-800-Flowers.com」，因涉嫌違反訂閱政策與隱瞞自動續訂條款的投訴案，已同意支付37萬5000元達成和解。符合條件的受害消費者將可獲得退款。

檢察長辦公室調查指出，1-800-Flowers在推廣免除運費與服務費的「Celebrations Passport」會員訂閱服務時，未能依法妥善揭露資訊，不僅未寄送法定確認信函，也未在自動續訂扣款日前發出提醒通知，相關條款甚至被隱藏在微縮字體或外部連結中。該訂閱服務年費約為14.99至29.99元。

「誘騙消費者簽下定期扣款訂閱的企業不僅違反法律，更是在剝削紐約人辛苦賺來的錢，」詹樂霞在聲明中指出。

作為和解協議的一部分，1-800-Flowers對檢察長辦公室的調查結果既未承認亦未否認，僅表示同意支付罰金以避免訴訟所帶來的時間與高昂成本。

根據協議，凡於2021年2月至2022年12月期間透過1-800-Flowers官網或App購買會員，且曾向檢察長辦公室、商業改善局(BBB)或聯邦貿易委員會(FTC)提出申訴者，可獲最新一期年費的全額退款。若購買後帳戶被自動續訂第二年，且期間除首次購買外未再使用免運權益者，則可獲得20元退款。

近年來紐約州政府大力打擊「自動續訂陷阱」，州長霍楚(Kathy Hochul)先前已簽署法案強制商家提前通知續訂。而紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)亦制訂「一鍵取消」(Click-to-Cancel)規則，敦促商家提供簡單直接的訂閱取消方式。

理財專家也提醒，自動續訂往往利用人們容易遺忘的心理獲利，民眾應設定提醒，或在發現商家違規時向商業改善局等單位申訴。

精華 FAQ

  • 因其推廣會員訂閱時未依法清楚揭露自動續訂條款，且未寄送確認信與續訂提醒，涉嫌違反訂閱政策，最後同意支付37萬5000元和解。

  • 2021年2月至2022年12月期間，透過官網或App購買會員，且曾向檢察長辦公室、BBB或FTC申訴者，可拿最新一期年費全額退款；若被自動續訂第二年且未再使用權益，則可得20元退款。

  • 紐約州政府近年加強執法，州長霍楚已簽法強制商家提前通知續訂，紐約市長曼達尼也推動一鍵取消規則，要求訂閱取消方式更簡單直接。

長島 紐約州 零售商

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