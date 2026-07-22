華策會調查：紐約亞裔身障家庭求助障礙重重 近半照護者受憂鬱困擾

華人策劃協會(CPC)與家長倡議團體「家庭倡導個人權利」(FAIR)22日發布最新調查。(華策會提供)

華人策劃協會(CPC)與家長倡議團體「家庭倡導個人權利」(FAIR)22日發布調查報告顯示，紐約市 亞太裔家庭在照顧心智及發展障礙成員時，普遍面臨語言服務匱乏、申請程序複雜、服務嚴重延誤及經濟負擔沈重等多重困境。近半數照護者坦承受憂鬱情緒困擾，逾八成對子女成年後的未來感到焦慮。

這項由華策會 、FAIR與哥倫比亞大學教育學院張欣薇博士合作完成的調查，於今年3至6月間針對紐約市華裔 居民展開，共獲得345名照護者回覆，涵蓋372名心智及發展障礙人士。問卷提供五種語言版本，受訪者絕大多數為居住在紐約市的華裔家庭。

調查發現，約76%的照護者在尋求服務時需要口譯協助，但半數受訪者表示提出口譯要求並不容易，僅45%對獲得的翻譯服務感到滿意。過去一年中，近66%的受訪者在取得服務時曾遭遇困難或延誤；更驚人的是，僅8%清楚知道該到何處查找相關資訊，其餘92%至少需要一定程度的協助，才能理解並運用不同政府部門的服務系統。

照護責任對家庭成員的健康衝擊顯著：約46%的照護者表示受憂鬱情緒困擾，57%自評健康狀況普通或欠佳，51%將生活品質評為差或非常差。經濟層面同樣嚴峻—83%的家庭表示收入僅勉強足夠或不足以應付日常開支；雖然91%的照護者認為照護責任影響其工作能力，但僅14%因提供照護而獲得報酬。

隨著身障子女逐漸長大，家庭對未來的憂慮更加突出。約76%的照護者擔心孩子從學校服務轉入成人服務的過渡安排，超過八成受訪者憂慮子女能否融入社區、獲得長期支援，以及能否保障安全與獨立生活。

華策會皇后區特需家庭服務部主任范元靜表示，現行分散的服務體系迫使家庭自行摸索、充當「專家」，這對照護者的心理健康和生活品質造成沉重負擔。

華策會與FAIR呼籲政府及服務機構增加即時口譯服務與簡明多語言資訊，簡化登記及申請程序，並投入更多資源於照護者心理健康及同儕支援。

華人策劃協會(CPC)與家長倡議團體「家庭倡導個人權利」(FAIR)22日發布最新調查。(華策會提供)

州參議員劉醇逸出席調查報告發布會。(華策會提供)

華人策劃協會(CPC)與家長倡議團體「家庭倡導個人權利」(FAIR)22日發布最新調查。(華策會提供)

華人策劃協會(CPC)與家長倡議團體「家庭倡導個人權利」(FAIR)22日發布最新調查。(華策會提供)