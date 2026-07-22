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冒充聯合愛迪生員工 布碌崙男子持槍上門搶劫一名女子

記者胡聲橋／紐約即時報導
一名布碌崙男子冒充聯合愛迪生員工，持槍上門搶劫。(谷歌街景)
一名布碌崙男子冒充聯合愛迪生員工，持槍上門搶劫。(谷歌街景)

一名男子最近在布碌崙(布魯克林)冒充聯合愛迪生公司(Con Edison)員工，上門搶劫一名女子，警方接到報案後，通過手機跟蹤到這名男子，並將其逮捕。

20日(周一)下午2時剛過，警方接獲報案稱，在布碌崙東54街交克拉克森大道(Clarkson Avenue)附近發生了一起搶劫案。警方趕到現場後，一名30歲的男子和一名29歲的女子告訴警方，一名身穿聯合愛迪生公司工作背心的男子敲響了他們的家門。女子開門後，這名男子掏出一把槍，掐住她的脖子，搶走了她的錢包。錢包裡裝著她的信用卡和手機。

這名30歲的男子是遭搶劫女子的丈夫，他試圖阻止這名嫌犯。嫌疑人用槍擊打其頭部後逃跑。警方追蹤到了被盜手機，並在事發地點附近找到了嫌疑犯並將其逮捕。

在受害女子確認了嫌犯的身分後，市警察局警員於21日逮捕了布碌崙居民瓊斯(Gregory Jones)。據警方稱，嫌犯當時帶著一個提包，裡面有手機、信用卡和一把子彈上膛的手槍。

警方沒有說明這起案件是否是一起隨機案件，嫌犯是否認識受害者，也沒有說明嫌犯作案的動機。

這名56歲的男子面臨多項指控，包括入室搶劫、重大盜竊和持槍威脅等多項指控。被捕時，這名嫌犯因為5月的一起案件正處於保釋期。

精華 FAQ

  • 案件發生在布碌崙東54街交克拉克森大道附近，時間約為20日下午2時剛過。警方接報到場後，確認是一宗入屋搶劫案。

  • 嫌犯身穿聯合愛迪生工作背心敲門，女子開門後，他掏槍掐住其脖子，搶走裝有信用卡和手機的錢包，並在丈夫阻止時用槍擊打對方頭部。

  • 警方透過被盜手機定位，在案發地附近找到並逮捕嫌犯，並起回手機、信用卡和一把上膛手槍。瓊斯面臨入室搶劫、重大盜竊及持槍威脅等指控。

槍擊 布碌崙 布魯克林

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