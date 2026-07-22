紐約皇后區16名進步派民代聯署 促民主黨領袖廢除ICE

16名來自皇后區的進步派州議員及市議員，近日與全州逾100名其他官員共同簽署聯名信，呼籲國會民主黨人推動廢除聯邦移民暨海關執法局，圖為一場集會中，民眾首舉「凍漲房租 融化ICE」的標牌。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

16名來自紐約市皇后區 的進步派州議員及市議員，近日與全州100餘名其他官員共同簽署聯名信，呼籲國會民主黨 人推動廢除聯邦移民暨海關執法局(ICE )，其中包括韓裔州眾議員金兌錫以及市議員元在熙(Julie Won)。

該封聯名信發出之際，紐約州及全美的遣返人數再度上升；德州的阿勞霍(Lorenzo Salgado Araujo)與緬因州的格雷羅(Joan Sebastian Guerrero)近日先後死亡，聯署議員稱，兩人均遭ICE執法人員殺害。

連署議員也涵蓋16名來自皇后區的議員，包括州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)、拉莫斯(Jessica Ramos)、州眾議員金兌錫、莫雷諾(Diana Moreno)、市議員克里斯南(Shekar Krishnan)、元在熙等。他們要求民主黨國會領袖、參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)及眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)，公開加入廢除ICE的行列。

聯名信寫道，為保障選民安全，並恢復公眾對法治的信任，「我們呼籲你們及所有國會民主黨人公開支持廢除ICE，並運用你們的職位與影響力，停止向這個失控的聯邦機構撥款，最終將其解散」。

信中還稱，自川普第二任期以來，已有超過50人在ICE羈押期間死亡，ICE探員也多次向車內人士開槍並致人死亡，「ICE持續拘留及遣返數以千計、數十年來為紐約社區作出貢獻的居民，不僅拆散父母與子女，也將高中生遣送出境。這種有罪不罰、殘酷且不負責任的程度已無法持續，也不可能透過改革解決」。

根據ICE數據，其在6月及7月於全美的執法行動有所增加。在6月拘捕超過4萬3000人，平均每天逮捕逾1500人。在紐約市，許多拘捕行動發生在移民出席法庭聽證之後。

民主黨領導層過去曾主張改革ICE，今年稍早也曾數月堅持不為國土安全部撥款，但始終未公開支持徹底廢除ICE。今年1月的一場集會上，皇后區兩名資深國會眾議員孟昭文及米克斯(Greg Meeks)，均未明確表示支持廢除ICE。

米克斯在被問及是否支持廢除ICE時表示：「若ICE依照以往的任務運作，也就是鎖定非法居留且曾犯罪、尤其是犯下暴力罪行的人，那麼這些人才應該是ICE的執法對象。」