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紐約地鐵更換道岔 1、2、3號線連5周末改道

記者馬璿／紐約即時報導
紐約地鐵1、2、3、5號線將從7月24日起連續五個周末更改行車路線。(取自MTA...
紐約地鐵1、2、3、5號線將從7月24日起連續五個周末更改行車路線。(取自MTA)

大都會運輸署(MTA)因需更換曼哈頓第7大道地鐵線的老舊道岔，宣布地鐵1、2、3號線及5號線自本月24日起至8月24日止，連續五個周末都將調整行車路線，自此開始的周五晚間9時30分至周一凌晨5時期間，多線列車將改道或停駛，籲請乘客提前規畫行程。

MTA於21日表示，此次更換的道岔為列車在普通軌與快車軌間轉換的關鍵裝置，因已超過使用年限，須汰舊換新以提升行車可靠度與準點率。MTA同時也將利用停駛期間，進行軌道結構維護、設備檢查及電力工程。

依據調整計畫，1號線平常行駛至曼哈頓砲台公園(Battery Park)附近的南渡輪總站(South Ferry)，屆時將不再駛入14街以南路段。2號線僅行駛於曼哈頓與布朗士區之間的34街—賓州車站(34 St-Penn Station)至東徹斯特—戴爾大道站(Eastchester-Dyre Av)路段，原本搭乘2號線前往布碌崙(布魯克林)的乘客須改搭5號線。

平常行駛至皇冠高地—尤蒂卡大道站(Crown Heights-Utica Av)的4號線，屆時將取代3號線，延駛至紐洛斯大道站(New Lots Av)。5號線則改行駛2號線平常路線，往返韋克菲爾德—241街站(Wakefield-241 St)與弗萊布許大道—布碌崙學院站(Flatbush Av-Brooklyn College)之間。

（資料來源：MTA）
（資料來源：MTA）

市捷運局局長克里克洛(Demetrius Crichlow)表示，汰換老舊道岔可望減少誤點、提升服務品質，讓乘客擁有更順暢的乘車體驗，感謝乘客在系統升級期間的耐心配合。

MTA提醒，受影響乘客可上官網查詢最新行車調整資訊，以避免行程延誤。

精華 FAQ

  • 主要原因是要更換曼哈頓第7大道地鐵線的老舊道岔。道岔是列車在普通軌與快車軌間切換的關鍵裝置，更新後可提升行車可靠度與準點率。

  • 1、2、3號線及5號線自本月24日至8月24日連續5個周末受影響，週五晚間9時30分至週一凌晨5時期間將改道或停駛，乘客需提前規畫行程。

  • 1號線不再駛入14街以南；2號線僅行駛曼哈頓與布朗士間，原搭往布碌崙者須改搭5號線；5號線則行駛2號線平常路線，4號線將取代3號線延駛至紐洛斯大道站。

地鐵 曼哈頓 MTA

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