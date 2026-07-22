紐約店家勾結盜卡團夥 特勤局查獲35個EBT卡盜刷設備

特勤局執法人員繳獲的EBT卡盜刷裝置的外觀。(特勤局網站)

美國特勤局紐約外勤辦公室(U.S. Secret Service New York Field Office)在最近一次打擊電子福利轉帳卡(EBT卡)盜刷設備的行動中共繳獲了35個非法裝置。有專家認為，紐約市的一些商店已經成為有組織盜卡團夥的一部分。

特勤局的14個行動小組6月底走訪了布碌崙 (布魯克林)、布朗士和皇后區 的1010家商店，進行了3935次檢查，在布碌崙發現了15個盜刷裝置，在布朗士發現了9個，在皇后區發現了10個，在接到檢查特定銷售終端的請求後，又在曼哈頓 發現了一個盜刷裝置。這也是美國特勤局今年在紐約市開展的第四次類似行動，先前在紐約市進行的類似行動共查獲133個盜刷裝置。

LexisNexis Risk Solutions Government執行長塔爾科夫(Haywood Talcove)參與了特勤局的這次行動。他認為，紐約市一些雜貨店和熟食店已成為有組織的EBT卡盜刷團伙的掩護。「這些店的唯一目的是販賣各種卡，而不是賣食物」，塔爾科夫說，「我親眼看到一罐三年前就過期的金槍魚，親眼看到過期兩年的煎餅糖漿和過期的沙丁魚。讓我震驚的是，這個行業竟然圍繞著販賣EBT卡而建立，從真正需要錢的個人和家庭手中奪走金錢」。

「這些商店規模都很小，而且都賣同樣的商品，怎麼可能有足夠的經濟活動來維持運作呢」？塔爾科夫說，許多商店的狀況讓他相信，一些商家的主要目的是進行EBT欺詐，而不是合法的食品銷售。

塔爾科夫認為，除了雜貨店和熟食店，許多其他零售商也被拉下水了。糧食劵(補充營養援助計劃，簡稱SNAP)並未要求提供詳細的購物記錄，這使得可疑交易更難被發現。塔爾科夫說，他正在調查 西海岸的一個案例，它偽裝成商店，但實際上是一家接受EBT卡付款的脫衣舞俱樂部。塔爾科夫稱，這些犯罪活動具有跨國性質。

塔爾科夫提議採取「協同努力」，將可疑商店從糧食券中移除，將EBT卡升級為晶片卡，加強身份驗證，並監控大額消費以檢測潛在的欺詐行為。

就在本月，州長霍楚(Kathy Hochul)宣布，紐約州將從2027年初開始用更安全的晶片卡替換現有的EBT卡，以幫助打擊詐欺行為。

特勤局執法人員繳獲的EBT卡盜刷裝置的內部。(特勤局網站)

特勤局執法人員繳獲的EBT卡盜刷裝置的內部。(特勤局網站)