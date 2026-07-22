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ICE紐約總部縱火嫌犯承認想「報復政府」罪成至少關7年

記者許君達╱紐約即時報導
涉嫌縱火襲擊曼哈頓聯邦廣場26號大樓的嫌疑人阿拉巴卡被控一項縱火罪。根據法庭文件...
涉嫌縱火襲擊曼哈頓聯邦廣場26號大樓的嫌疑人阿拉巴卡被控一項縱火罪。根據法庭文件，阿拉巴卡在放火前首先燃放了煙火，並使用一把BB氣槍朝大樓開槍。(檢方提供)

涉嫌在曼哈頓聯邦廣場26號(26 Federal Plaza)大廈外縱火的嫌疑人阿拉巴卡(Andrew Arrabaca)21日被控犯有一項縱火罪，並在紐約南區聯邦法院提堂。根據檢方公布的刑事控告書，阿拉巴卡主動承認自己受到反政府信念的驅使，因為他認為聯邦當局正在非法傷害民眾。根據聯邦法律，如果縱火罪名成立，最低刑期將是七年、最高可達40年。

刑事控告書由負責調查的聯邦調查局(FBI)探員宣誓撰寫，其內容未來將作為大陪審團決定正式起訴書的主要依據。根據控告書，阿拉巴卡7月20日早8時27分拉著一輛四輪工具推車靠近位於曼哈頓下城的聯邦廣場26號，先在樓前燃放了數枚煙火，並使用一支BB氣槍朝大樓方向開槍。隨後，他跑向大樓，將一桶易燃液體倒在大樓入口外的地面上，並點燃。

在易燃物冒出火焰後，阿拉巴卡回到推車處，取出一個裝有數枚煙火的盒子，並將其投入火焰之中。此後，阿拉巴卡被聞聲趕赴現場的執法人員制服。就在逮捕過程中，阿拉巴卡先前投入火焰中的煙火發生爆炸。襲擊發生在早間上班時段，大樓入口內外均有人員活動，至少一名路人被爆炸產生的碎片擊中後腦部位，出現撕裂傷。

根據此前的報導，阿拉巴卡為退伍軍人。調查人員描述，他作案時身穿軍用風格迷彩長褲，腰帶上裝有戰術袋，袋內裝有BB彈丸和二氧化碳氣瓶；他的衣服下面還藏有一個斜背包，包內裝有火柴和一把刀。阿拉巴卡當時還帶著一頂印有文字的頭盔，其中的字樣包括「去死」等。經檢查，他留在現場的推車內還有大量危險品，包括一把BB步槍、一把彈丸氣步槍、一把開山刀、兩把斧頭、一把木槌、一把鐵鎚以及多件疑似煙火的物品，其中一件圓柱形、可連發的民用煙火的標籤上印有「核彈頭」字樣、以及黑黃色的核輻射警示標誌。推車外部掛著一個標語牌，上面寫著「ICE滾出我們的街道」。

控告書稱，阿拉巴卡在已被告知米蘭達權利的情況下接受了一次審訊。根據他自己的陳述，阿拉巴卡的動機出於反政府信念，其中包括他所認為的政府正在非法傷害民眾，而他的行動目標就是對該聯邦大樓造成破壞。阿拉巴卡承認，他知道自己的行為可能導致他人受傷，他本人也可能付出生命的代價，但願意接受這一風險。而之所以選擇大樓入口發動襲擊，就是因為他此前觀察到該處人員密集。聯邦廣場26號屬於聯邦政府用地，包括聯邦調查局(FBI)、移民與海關執法局(ICE)、移民局(USCIS)以及移民法庭等多個聯邦機構駐紐約總部均位於其內。

潑灑後，他點燃液體，然後試圖回到自己的手推車處取出其他工具、發動新的攻擊。(檢方...
潑灑後，他點燃液體，然後試圖回到自己的手推車處取出其他工具、發動新的攻擊。(檢方提供)

襲擊造成多人受傷，其中至少一名路人被波及。(檢方提供)
襲擊造成多人受傷，其中至少一名路人被波及。(檢方提供)

調查人員在阿拉巴卡的手推車內發現了大量危險品和可用作冷兵器的工具。(檢方提供)
調查人員在阿拉巴卡的手推車內發現了大量危險品和可用作冷兵器的工具。(檢方提供)

調查顯示，阿拉巴卡在大樓入口處潑灑易燃液體。(檢方提供)
調查顯示，阿拉巴卡在大樓入口處潑灑易燃液體。(檢方提供)

精華 FAQ

  • 他被控一項縱火罪；依聯邦法律，若罪名成立，最低刑期為7年，最高可達40年。檢方已依據FBI調查內容提起刑事控告。

  • 控告書指出，他自稱受到反政府信念驅使，認為聯邦當局非法傷害民眾，因此想對聯邦大樓進行破壞，並刻意選在人流密集的入口下手。

  • 襲擊發生時正值上班時段，至少1名路人被爆炸碎片擊中後腦受撕裂傷；現場還查獲BB步槍、刀斧、木槌、鐵鎚與多件煙火等危險物品。

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