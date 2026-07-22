ICE紐約總部縱火嫌犯承認想「報復政府」罪成至少關7年
涉嫌在曼哈頓聯邦廣場26號(26 Federal Plaza)大廈外縱火的嫌疑人阿拉巴卡(Andrew Arrabaca)21日被控犯有一項縱火罪，並在紐約南區聯邦法院提堂。根據檢方公布的刑事控告書，阿拉巴卡主動承認自己受到反政府信念的驅使，因為他認為聯邦當局正在非法傷害民眾。根據聯邦法律，如果縱火罪名成立，最低刑期將是七年、最高可達40年。
刑事控告書由負責調查的聯邦調查局(FBI)探員宣誓撰寫，其內容未來將作為大陪審團決定正式起訴書的主要依據。根據控告書，阿拉巴卡7月20日早8時27分拉著一輛四輪工具推車靠近位於曼哈頓下城的聯邦廣場26號，先在樓前燃放了數枚煙火，並使用一支BB氣槍朝大樓方向開槍。隨後，他跑向大樓，將一桶易燃液體倒在大樓入口外的地面上，並點燃。
在易燃物冒出火焰後，阿拉巴卡回到推車處，取出一個裝有數枚煙火的盒子，並將其投入火焰之中。此後，阿拉巴卡被聞聲趕赴現場的執法人員制服。就在逮捕過程中，阿拉巴卡先前投入火焰中的煙火發生爆炸。襲擊發生在早間上班時段，大樓入口內外均有人員活動，至少一名路人被爆炸產生的碎片擊中後腦部位，出現撕裂傷。
根據此前的報導，阿拉巴卡為退伍軍人。調查人員描述，他作案時身穿軍用風格迷彩長褲，腰帶上裝有戰術袋，袋內裝有BB彈丸和二氧化碳氣瓶；他的衣服下面還藏有一個斜背包，包內裝有火柴和一把刀。阿拉巴卡當時還帶著一頂印有文字的頭盔，其中的字樣包括「去死」等。經檢查，他留在現場的推車內還有大量危險品，包括一把BB步槍、一把彈丸氣步槍、一把開山刀、兩把斧頭、一把木槌、一把鐵鎚以及多件疑似煙火的物品，其中一件圓柱形、可連發的民用煙火的標籤上印有「核彈頭」字樣、以及黑黃色的核輻射警示標誌。推車外部掛著一個標語牌，上面寫著「ICE滾出我們的街道」。
控告書稱，阿拉巴卡在已被告知米蘭達權利的情況下接受了一次審訊。根據他自己的陳述，阿拉巴卡的動機出於反政府信念，其中包括他所認為的政府正在非法傷害民眾，而他的行動目標就是對該聯邦大樓造成破壞。阿拉巴卡承認，他知道自己的行為可能導致他人受傷，他本人也可能付出生命的代價，但願意接受這一風險。而之所以選擇大樓入口發動襲擊，就是因為他此前觀察到該處人員密集。聯邦廣場26號屬於聯邦政府用地，包括聯邦調查局(FBI)、移民與海關執法局(ICE)、移民局(USCIS)以及移民法庭等多個聯邦機構駐紐約總部均位於其內。
他被控一項縱火罪；依聯邦法律，若罪名成立，最低刑期為7年，最高可達40年。檢方已依據FBI調查內容提起刑事控告。 控告書指出，他自稱受到反政府信念驅使，認為聯邦當局非法傷害民眾，因此想對聯邦大樓進行破壞，並刻意選在人流密集的入口下手。 襲擊發生時正值上班時段，至少1名路人被爆炸碎片擊中後腦受撕裂傷；現場還查獲BB步槍、刀斧、木槌、鐵鎚與多件煙火等危險物品。
精華 FAQ
他被控一項縱火罪；依聯邦法律，若罪名成立，最低刑期為7年，最高可達40年。檢方已依據FBI調查內容提起刑事控告。
控告書指出，他自稱受到反政府信念驅使，認為聯邦當局非法傷害民眾，因此想對聯邦大樓進行破壞，並刻意選在人流密集的入口下手。
襲擊發生時正值上班時段，至少1名路人被爆炸碎片擊中後腦受撕裂傷；現場還查獲BB步槍、刀斧、木槌、鐵鎚與多件煙火等危險物品。
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