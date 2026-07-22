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法拉盛81歲老翁超市外遭毆 警懸賞最高3500元緝嫌犯

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
市警109分局近日公布嫌犯監控畫面，並提供最高3500元懸賞。(市警局提供)
市警109分局近日公布嫌犯監控畫面，並提供最高3500元懸賞。(市警局提供)

法拉盛一名81歲老翁本月初在超市外回收瓶罐時，疑因口角遭陌生男子揮拳毆打，臉部連中兩拳後送醫；轄區市警109分局近日公布嫌犯監控畫面，並提供最高3500元懸賞，徵求可協助逮捕嫌犯並對其提出起訴的線索。

警方表示，案件發生於7月1日(周三)上午11時40分左右，地點位於凱辛納大道(Kissena Boulevard)與艾爾德街(Elder Street)交界附近的Food Plus超市外。

根據市警局，81歲男性受害者當時正在超市外的瓶罐回收機旁，一名身材肥胖的男子推著購物車靠近，車內裝有多個盛放回收物的垃圾袋。兩人隨後發生口角，爭執逐漸升級。警方表示，嫌犯突然握拳朝老翁臉部連續揮打兩次，之後推著購物車朝不明方向逃離現場。

之後，緊急醫療人員接報後趕到現場，將受害者送往紐約長老會皇后醫院(NewYork-Presbyterian Queens Hospital)治療，目前受害者傷勢穩定。

市警公布的監控畫面顯示，嫌犯膚色中等、體格肥胖，最後一次被看到時，身穿白色T恤及寬鬆粉紅色短褲，頭戴白色棒球帽，背著灰色背包。

警方目前提供最高3500元懸賞，徵求可協助逮捕嫌犯並對其提出起訴的線索。任何掌握本案線索者，可致電市警止罪熱線(800)577-TIPS(8477)；西語民眾可撥打(888)57-PISTA(74782)。民眾也可登錄止罪網站crimestoppers.nypdonline.org，或透過社群平台X帳號@NYPDTips提供線索，所有消息來源均嚴格保密。

根據市警最新犯罪統計(CompStat)，截至19日，109分局今年已通報261起重罪襲擊案，較去年同期的227起增加34起，增幅約15%。

精華 FAQ

  • 案件發生於7月1日周三上午11時40分左右，地點在凱辛納大道與艾爾德街交界附近的Food Plus超市外，受害者當時正在瓶罐回收機旁作業。

  • 根據警方說法，雙方先因回收物問題發生口角，爭執升高後，嫌犯突然握拳朝老翁臉部連續揮打兩次，之後推著購物車往不明方向逃離。

  • 市警109分局已公布監控畫面與嫌犯特徵，並提供最高3500元懸賞，呼籲民眾提供可協助逮捕並起訴的線索，消息來源將嚴格保密。

法拉盛

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