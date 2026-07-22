連署未達標 鄭永佳獨立提名路線無效…布碌崙選情生變

第49區共和黨籍州眾議員鄭永佳。(鄭永佳辦公室提供)

紐約州級大選將在11月3日登場，布碌崙 (布魯克林)的選情出現重大變數。布碌崙高等法院裁定，現任州眾議員 鄭永佳(Lester Chang)以「阻止曼達尼 」(Stop Mamdani)黨名義提交的獨立提名連署書，未達選票所需簽名門檻，裁定該路線無效，並責令紐約市選舉委員會將鄭永佳自該黨籍選票中除名。惟本次裁決僅針對「阻止曼達尼」這條獨立提名連署路線，並未涉及鄭永佳的共和黨或保守黨籍提名資格。

法院指派之特別審理員逐行逐條審查後，認定該連署書僅取得314個有效簽名，較法定所需的734個少了420個，缺口約六成。角逐布碌崙第49選區州眾議員的民主黨提名人謝曉瓊(Joyce Xie)競選辦公室指出，連署書中近1000個簽名來自選區外，逾400個簽署人為未登記選民，另約70個簽名已重複出現於其他連署書上，其餘簽名則因未填日期、簽名不符、見證人未登記或見證人簽名不符等原因遭認定無效。

布碌崙高等法院法官斯威尼(Peter P. Sweeney)21日簽發裁決確認上述結果。案件源於今年5月26日，鄭方向紐約市選舉委員會提交以「阻止曼達尼」黨名義的獨立提名請願書，欲列入大選布碌崙第49選區州眾議員公職的選票；謝曉瓊隨後於6月3日提起本項宣布無效的法律程序，案件於6月24日由法院審理。6月23日，謝曉瓊依布碌崙特別選舉審判庭規則，向法院提交異議明細，質疑連署書中多筆簽名之有效性。6月24日雙方到庭後，法院指示鄭永佳審閱異議明細，並提交自認無效之簽名清單，鄭方於7月7日完成提交，法院指派之特別審理員於7月14日、16日及17日展開逐行審查，最終確認上述簽名缺口。

謝曉瓊發表聲明表示，「空談很廉價，連署簽名不是。如果連組織自己選區鄰里、爭取上選票資格這種工作都做不到，選民當然有權質疑當選後他到底能兌現什麼。紐約州的選票資格法規，正是要讓選民在投票前，能確信候選人擁有真實的社區支持，而這份連署顯然並不具備。」她強調，此結果由法院依法裁定，並非政治操作使然。她並呼籲社區持續聚焦公共安全、學校教育、長者福祉、小型商家與工薪家庭等切身議題，稱競選團隊「不打算靠口號取勝，而是專注於實際成果」。

對此，鄭永佳同日發表聲明回應，稱「謝曉瓊此番決定，已充分說明她的立場」，指謝曉瓊並未選擇讓選民擁有更多選擇，反而選擇維護既有政治體制，以及曼達尼市長與進步派左翼所推動的施政議程。鄭永佳批評該議程「正把紐約帶往錯誤方向」，包括加稅、未經社區充分參與便擴建收容所，以及讓街頭治安惡化。他表示，自己的施政重心始終是讓紐約「更負擔得起」，因此支持推出40年期與50年期房貸方案以減輕每月房貸負擔，並致力於減稅、保障屋主權益及協助小型商家。

鄭永佳另稱，「我沒能取得這條選票路線的資格，我尊重司法程序。但我認為，這場挑戰清楚說明了一件事：當我的對手忙於維護某種政治議程時，我所關注的是保護布碌崙的民眾。」他表示將持續為更安全的社區、更低廉的生活成本、更好的學校教育及務實方案而努力。