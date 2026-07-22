馬杜洛紐約再出庭 所有指控明年6月開審

委內瑞拉總統馬杜洛1月5日遭美國跨境逮捕至紐約市，目前關押在布魯克林監獄。（路透檔案照）

遭美國強行控制的委內瑞拉 總統馬杜洛 （Nicolás Maduro）在紐約南區聯邦地方法院（U.S. District Court for the Southern District of New York）再次出庭，法官宣布定於2027年6月1日開始審理其所涉指控。

馬杜洛與美國司法部檢方21日共同提議將該案審理開始日期定在2027年6月。

22日開庭當天，數十名來自全美各地的馬杜洛支持者聚集在法院外舉行抗議活動，要求立即釋放馬杜洛夫婦，呼籲美國停止對外軍事干涉。一位來自明尼蘇達州 （Minnesota）的反戰人士岡德森（Alison Gunderson）告訴記者，美國在起訴一個主權國家的總統並對其實施非法綁架，這是不公正的，也是犯罪。

美國1月3日對委內瑞拉發動軍事打擊，強行控制馬杜洛夫婦並將他們帶到美國，美國司法部門指控他們犯有毒品走私等罪行。1月5日，馬杜洛夫婦在紐約南區聯邦地方法院首次出庭，拒絕美方所謂「犯罪」指控。目前，馬杜洛被關押在紐約布魯克林區（Brooklyn）的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。國際社會廣泛譴責美國嚴重侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美地區和平穩定。