馬杜洛紐約再出庭 所有指控明年6月開審
遭美國強行控制的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）在紐約南區聯邦地方法院（U.S. District Court for the Southern District of New York）再次出庭，法官宣布定於2027年6月1日開始審理其所涉指控。
馬杜洛與美國司法部檢方21日共同提議將該案審理開始日期定在2027年6月。
22日開庭當天，數十名來自全美各地的馬杜洛支持者聚集在法院外舉行抗議活動，要求立即釋放馬杜洛夫婦，呼籲美國停止對外軍事干涉。一位來自明尼蘇達州（Minnesota）的反戰人士岡德森（Alison Gunderson）告訴記者，美國在起訴一個主權國家的總統並對其實施非法綁架，這是不公正的，也是犯罪。
美國1月3日對委內瑞拉發動軍事打擊，強行控制馬杜洛夫婦並將他們帶到美國，美國司法部門指控他們犯有毒品走私等罪行。1月5日，馬杜洛夫婦在紐約南區聯邦地方法院首次出庭，拒絕美方所謂「犯罪」指控。目前，馬杜洛被關押在紐約布魯克林區（Brooklyn）的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。國際社會廣泛譴責美國嚴重侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美地區和平穩定。
法官宣布，本案定於2027年6月1日開始審理；而馬杜洛與美國司法部檢方先前也共同提議，將審理起始日期安排在2027年6月。 開庭當天，數十名來自全美各地的馬杜洛支持者在法院外抗議，要求立即釋放馬杜洛夫婦，並呼籲美國停止對外軍事干涉。 內文稱美國1月3日以軍事打擊強行控制馬杜洛夫婦並帶往美國，並以毒品走私等罪名起訴；國際社會則廣泛譴責此舉侵犯委內瑞拉主權。
精華 FAQ
法官宣布，本案定於2027年6月1日開始審理；而馬杜洛與美國司法部檢方先前也共同提議，將審理起始日期安排在2027年6月。
開庭當天，數十名來自全美各地的馬杜洛支持者在法院外抗議，要求立即釋放馬杜洛夫婦，並呼籲美國停止對外軍事干涉。
內文稱美國1月3日以軍事打擊強行控制馬杜洛夫婦並帶往美國，並以毒品走私等罪名起訴；國際社會則廣泛譴責此舉侵犯委內瑞拉主權。
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