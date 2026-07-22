金融業繁榮 紐約就業成長超預期 市府赤字危機有望緩解

受惠於華爾街金融業的持續榮景，紐約市今年上半年就業市場表現亮眼。 (圖片來自路透)

受惠於華爾街 金融業的持續榮景，紐約市 今年上半年就業市場表現亮眼。最新數據指，全市上半年新增4萬個就業崗位，遠超市府原先預期。金融業的強勁為市府注入豐沛商業稅收，緩解了年底的財政赤字危機。

本次就業成長主力為商業、金融業及醫療保健業。紐約市經濟的主要引擎依然是華爾街，受惠於股市上漲及人工智慧(AI)風潮，總部位於紐約的五大銀行上半年利潤暴增36%。同時，平均年薪逾50萬元的金融從業者亦顯著拉動零售與住房消費，為市府創造了數以十億計的稅收。若此走勢持續，紐約市今年就業成長將輕鬆超越年初預測的3萬4000個目標。

在就業利好消息傳出的同時，消息人士透露，市長曼達尼(Zohran Mamdani)預計於本周宣布任命政壇老將肖里斯(Anthony Shorris)出任紐約市經濟發展公司(NYCEDC)總裁。現年69歲的肖里斯目前為麥肯錫諮詢公司(McKinsey & Company)合夥人，曾任白思豪(Bill de Blasio)市府時期第一副市長，並曾掌管紐約與紐澤西港務局(Port Authority)。

此項人事任命被視為身為民主社會主義者的曼達尼向商業領袖釋出的重要訊號，表明市府傾聽工商界呼聲，優先選擇能推動經濟成長的實務專家，而非過度強調進步派政策。

不過，盡管整體數據亮眼，但經濟隱憂依然嚴峻。據預估，聯邦關稅給紐約地區的小企業增加了超過40億元的額外成本；加上地緣政治摩擦導致的油價飆升，紐約地區過去一年的平均通膨率高達4.1%，超過全美平均值的3.5%。

此外，飆漲的住宅租金也成為沉重負擔。今年夏季租房市場續創新高，曼哈頓新租約的中位數月租金已達5295元，布碌崙亦達4350元。

報告同時警示，宏觀數據的改善並未均霑所有市民。目前紐約市的貧困率仍處於26%的歷史高位，高出全美平均一倍；申請現金援助與SNAP食品券(俗稱糧食券)的人數亦創紀錄，而低薪勞工的薪資成長幅度依然最為緩慢。