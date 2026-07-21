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NBA總冠軍獎盃 27日起紐約自然歷史博物館展出

記者顏潔恩／紐約即時報導
為慶祝紐約尼克隊奪得NBA總冠軍，象徵最高榮譽的拉里‧歐布萊恩總冠軍獎盃將於27...
為慶祝紐約尼克隊奪得NBA總冠軍，象徵最高榮譽的拉里‧歐布萊恩總冠軍獎盃將於27日起至2027年1月3日，於紐約美國自然歷史博物館展出。(取自博物館官網)

為慶祝紐約尼克隊奪得2025至2026年賽季NBA總冠軍，NBA象徵最高榮譽的拉里‧歐布萊恩(Larry O'Brien)總冠軍獎盃將於27日(周一)起至2027年1月3日，於曼哈頓的美國自然歷史博物館(American Museum of Natural History)展出；這座獎盃剛刻上尼克隊隊名，並將加入該博物館特展「For the Win：體育卓越之物」特展中，與眾多來自傳奇運動員和球隊的冠軍戒指、獎牌、獎盃和紀念文物等共同展出。

博物館館長Sean M. Decatur表示，尼克隊奪冠為紐約市帶來難得的全民歡慶時刻，在全球各項體育盛事接連舉辦期間，為城市注入滿滿活力；他指出，博物館很高興能讓民眾近距離欣賞這座象徵籃球最高榮耀的冠軍獎盃，同時通過展覽探索體育文化的重要意義。

拉里‧歐布萊恩獎盃由珠寶品牌蒂芙尼(Tiffany & Co.)打造，以純銀製成並鍍上金色、重約30磅，獎盃造型為一顆標準尺寸的籃球飛入籃框，並刻有自1947年以來歷屆NBA總冠軍球隊的名稱；獎盃名稱則是為紀念1975年至1984年間擔任NBA總裁的Larry O'Brien。

「For the Win」客座策展人、作家兼記者Vikki Tobak表示，展覽最初以1973年尼克隊總教練Red Holzman獲贈的冠軍紀念懷錶吊飾，串起紐約的籃球歷史，如今隨著刻有尼克隊新科冠軍隊名的NBA總冠軍獎盃加入展覽，「歷史彷彿完成了一次圓滿的連結」。

位於紐約市的美國自然歷史博物館創立於1869年，以科學研究與教育為宗旨，是全球最具影響力的科學、教育與文化機構之一；館內擁有超過40個常設展廳、特展空間、以及教育空間；對於該特展感興趣的民眾，可瀏覽amnh.org/exhibitions/for-the-win。

精華 FAQ

  • 拉里‧歐布萊恩總冠軍獎盃將自27日、也就是周一開始，在曼哈頓的美國自然歷史博物館展出，展期一路持續到2027年1月3日。

  • 這次展出是為慶祝紐約尼克隊奪得2025至2026年賽季NBA總冠軍。獎盃剛刻上尼克隊隊名，並被納入博物館特展「For the Win：體育卓越之物」。

  • 獎盃由Tiffany & Co.打造，以純銀製成並鍍金，重約30磅，造型是籃球飛入籃框，且刻有自1947年以來歷屆NBA冠軍隊名，名稱則紀念前NBA總裁Larry O'Brien。

NBA 曼哈頓 紐約市

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