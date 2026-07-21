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吳彥祖攜「寒戰」前傳登紐約亞洲電影節 獲獎感言：我永遠是香港演員

記者劉梓祁／紐約即時報導
吳彥祖攜新作「寒戰1994」參加第25屆紐約亞洲電影節，並獲頒「東方之光獎」；他...
吳彥祖攜新作「寒戰1994」參加第25屆紐約亞洲電影節，並獲頒「東方之光獎」；他表示，香港電影塑造了自己的演藝生涯，「我永遠會認為自己是一名香港演員」。(記者劉梓祁／攝影)

華裔影星吳彥祖(Daniel Wu)20日攜新作「寒戰1994」(Cold War 1994)登上第25屆紐約亞洲電影節，並獲頒「東方之光獎」(Best from the East Award)；他表示，儘管在美國出生長大，也曾參與不少好萊塢製作，但自己始終視香港電影為演藝事業的根基，「我仍然、也永遠會認為自己是一名香港演員」。

吳彥祖領獎時表示，自己從小觀看香港電影，進入娛樂圈前首先是一名香港電影迷，因此能在美國代表和推廣香港電影，對他而言意義重大。「雖然我是美國人、在這裡長大，也拍過美國電影，但我仍然、也永遠會認為自己是一名香港演員。」他說，自己近30年的演藝生涯大部分在香港建立，香港不僅教會他如何成為演員，也塑造了今天的他。

他說，當晚不只是慶祝其個人成就，更是慶祝香港電影。他表示，香港電影曾經歷起伏，但如今已有一批新演員和導演嶄露頭角，證明香港電影仍有未來，「我一直視自己為香港演員，這是最重要的事」。

電影節行政總監賈米爾(Samuel Jamier)形容，吳彥祖的演藝歷程如同電影節本身，是連接東西方電影文化的一座橋樑，並回顧他在「新警察故事」、「旺角黑夜」、「竊聽風雲」，以及美劇「荒原」和「西部世界」等作品中的演出。

「寒戰1994」由梁樂民執導，是2012年「寒戰」及2016年「寒戰II」的前傳。故事回到香港主權移交前三年的1994年，一宗富商綁架案牽動警隊高層、英方情報系統、商界勢力和黑幫，在殖民管治末期的香港展開權力角力。影片由吳彥祖、劉俊謙及王丹妮等主演，周潤發、郭富城、梁家輝及古天樂等亦參演。

吳彥祖指出，電影與前兩部聚焦警隊內部鬥爭不同，將視野擴展至整個香港，涵蓋警隊、政界、商界、黑幫及英國殖民政府。他認為，香港在政權移交前夕所處的特殊歷史環境，在世界其它地方並不常見，也為權力重新分配及各方角力提供了複雜背景。

相隔約六年重返香港拍攝「寒戰1994」，吳彥祖形容過程猶如「回家」。他說，再次見到熟悉的工作人員，連片場飯盒和緊湊的拍攝節奏，都令他感到親切；不少過去的年輕助理如今已成為資深工作人員，但仍堅守在香港電影業，令他感受到這個行業即使規模有收縮和擴張，仍會繼續前行。

他也稱讚香港電影製作的效率，指香港影人擅長利用有限資源，以簡單而巧妙的方法完成拍攝；例如部分西方製作可能依賴電腦特效處理的飛刀鏡頭，香港團隊會運用魚絲等傳統技巧實拍，既節省經費，也能保持片場創作節奏。他表示，相較部分美國片場長時間等待轉換機位，香港團隊往往能在短時間內繼續拍攝，更有助演員維持角色狀態。

在回答本報記者問題時，吳彥祖表示，他1997年才到香港發展，而電影背景設定在1994年，因此拍攝前特別蒐集資料，了解當時仍處在殖民管治下的香港。他回憶，自己1997年初到香港時主要抱着遊客心態，主權移交前後的城市氣氛更像一場大型活動(party)；此次為飾演角色作準備，讓他重新了解那段歷史，過程既有趣，也令他學到許多此前並不知道的事情。

片中吳彥祖飾演一名警隊高層人員，角色並非傳統意義上的正派或反派。他說，自己年輕時在警匪片中多飾演前線警員或探員，如今隨著年齡增長，開始扮演負責操控警隊內部政治的高層人物；該角色原本是一名好警察，卻在權力、政治及個人利益的影響下逐漸「走向黑暗」，他因此與導演反覆討論角色的過去及轉變動機。

香港駐紐約經濟貿易辦事處處長何美智表示，辦事處自2009年起支持紐約亞洲電影節，本屆適逢電影節25周年，共有17部香港電影亮相，創下歷來紀錄，且其中五部為北美首映。她形容，吳彥祖橫跨香港及國際影壇近30年的發展，體現香港面對困難仍勇於嘗試的「敢做」精神。

吳彥祖攜新作「寒戰1994」參加第25屆紐約亞洲電影節，並獲頒「東方之光獎」；他...
吳彥祖攜新作「寒戰1994」參加第25屆紐約亞洲電影節，並獲頒「東方之光獎」；他表示，香港電影塑造了自己的演藝生涯，「我永遠會認為自己是一名香港演員」。(記者劉梓祁／攝影)

吳彥祖攜新作「寒戰1994」參加第25屆紐約亞洲電影節，並獲頒「東方之光獎」；他...
吳彥祖攜新作「寒戰1994」參加第25屆紐約亞洲電影節，並獲頒「東方之光獎」；他表示，香港電影塑造了自己的演藝生涯，「我永遠會認為自己是一名香港演員」。(記者劉梓祁／攝影)

吳彥祖攜新作「寒戰1994」參加第25屆紐約亞洲電影節，並獲頒「東方之光獎」；他...
吳彥祖攜新作「寒戰1994」參加第25屆紐約亞洲電影節，並獲頒「東方之光獎」；他表示，香港電影塑造了自己的演藝生涯，「我永遠會認為自己是一名香港演員」。(記者劉梓祁／攝影)

吳彥祖攜新作「寒戰1994」參加第25屆紐約亞洲電影節，並獲頒「東方之光獎」；他...
吳彥祖攜新作「寒戰1994」參加第25屆紐約亞洲電影節，並獲頒「東方之光獎」；他表示，香港電影塑造了自己的演藝生涯，「我永遠會認為自己是一名香港演員」。(記者劉梓祁／攝影)

吳彥祖攜新作「寒戰1994」參加第25屆紐約亞洲電影節，並獲頒「東方之光獎」；他...
吳彥祖攜新作「寒戰1994」參加第25屆紐約亞洲電影節，並獲頒「東方之光獎」；他表示，香港電影塑造了自己的演藝生涯，「我永遠會認為自己是一名香港演員」。(記者劉梓祁／攝影)

吳彥祖攜新作「寒戰1994」參加第25屆紐約亞洲電影節，並獲頒「東方之光獎」；他...
吳彥祖攜新作「寒戰1994」參加第25屆紐約亞洲電影節，並獲頒「東方之光獎」；他表示，香港電影塑造了自己的演藝生涯，「我永遠會認為自己是一名香港演員」。(記者劉梓祁／攝影)

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吳彥祖攜新作「寒戰1994」參加第25屆紐約亞洲電影節，並獲頒「東方之光獎」；他表示，香港電影塑造了自己的演藝生涯，「我永遠會認為自己是一名香港演員」。(記者劉梓祁／攝影)

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吳彥祖攜新作「寒戰1994」參加第25屆紐約亞洲電影節，並獲頒「東方之光獎」；他...
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吳彥祖攜新作「寒戰1994」參加第25屆紐約亞洲電影節，並獲頒「東方之光獎」；他...
吳彥祖攜新作「寒戰1994」參加第25屆紐約亞洲電影節，並獲頒「東方之光獎」；他表示，香港電影塑造了自己的演藝生涯，「我永遠會認為自己是一名香港演員」。(記者劉梓祁／攝影)

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吳彥祖攜新作「寒戰1994」參加第25屆紐約亞洲電影節，並獲頒「東方之光獎」；他表示，香港電影塑造了自己的演藝生涯，「我永遠會認為自己是一名香港演員」。(記者劉梓祁／攝影)

精華 FAQ

  • 他以新作《寒戰1994》出席第25屆紐約亞洲電影節，並獲頒「東方之光獎」。他在領獎時特別強調，香港電影是他演藝生涯的根基。

  • 他表示自己從小看香港電影，進入娛樂圈前先是香港電影迷，近30年演藝事業大多在香港建立，因此即使在美國出生長大、也拍過好萊塢作品，仍認為自己永遠是香港演員。

  • 電影回到1994年、香港主權移交前夕，牽涉警隊、政界、商界、黑幫與英方勢力的角力；吳彥祖認為這段歷史背景獨特，也反映香港電影能以有限資源拍出高效率與創意。

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