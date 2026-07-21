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紐約州高速公路巴士翻覆 多人受傷就醫

記者顏潔恩╱紐約即時報導
紐約州奧斯特郡的州高速公路21日早上發生一輛巴士翻覆事故，造成多人受傷。(州警提...
紐約州奧斯特郡的州高速公路21日早上發生一輛巴士翻覆事故，造成多人受傷。(州警提供)

紐約州奧斯特郡(Ulster County)的州高速公路(New York State Thruway)21日早上發生一輛巴士翻覆事故，造成多人受傷、須送醫治療，幸未導致死亡；根據線索，該輛巴士疑似為由華人運營的「萬達巴士」(Wanda Coach)，以連結全美大城市的「華埠」而聞名，在紐約市華埠堅尼街(Canal St)便設有售票處，也是許多班次的上下車點。

這起事故發生於當日早上約9時20分，地點位於普拉特基爾鎮(Town of Plattekill)南向車道、17號與18號出口之間約69.5哩處；事故發生後，該路段一度部分封閉，當地警方呼籲駕駛避開該區域，不過目前車輛已可緩慢通行。

據奧斯特郡緊急服務局(Ulster County Emergency Services)局長艾立森(Everett Erichsen)表示，事故發生時車上約有20多名乘客，其中已確認17名未受傷乘客已被送往附近的乘客安置中心(Reunification Center)，以便與家屬會合並接受後續協助；剩下的人遭遇輕至中度受傷，被送往附近醫院接受治療，警方表示，目前所有傷者均無生命危險。

一名43歲、來自布碌崙(布魯克林)的男性乘客接受採訪時表示，他當時正搭乘這輛從州府奧伯尼(Albany)開往紐約市的萬達巴士，他回憶說，事故發生時，一輛箱型卡車(box truck)擦撞到巴士的側面，導致巴士失控翻覆，「大家都在尖叫，很多人受傷，也有人流血。」

他表示，自己在撞擊的瞬間被拋離座位，隨後巴士便翻倒在路旁、現場一片混亂，「很慶幸自己還活著」；他表示，事故發生後心有餘悸，沒有繼續搭乘警方安排的接駁巴士，而是改搭火車返回布碌崙。

目前，紐約州警仍在調查事故發生的真正原因。

根據線索，發生事故的「萬達巴士」疑似是華人經營的公司，專門提供連結紐約和美東各大華埠的巴士服務；其在紐約華埠堅尼街設有售票處，並服務大量的華人乘客。

精華 FAQ

  • 事故發生在紐約州奧斯特郡普拉特基爾鎮的州高速公路南向車道，時間約為21日上午9時20分，位置介於17號與18號出口之間約69.5哩處。

  • 車上約有20多名乘客，其中17名未受傷者先被送往乘客安置中心與家屬會合，其餘輕至中度受傷者則送醫治療，警方表示目前都沒有生命危險。

  • 一名乘客稱，當時有箱型卡車擦撞巴士側面，導致車輛失控翻覆；涉事車輛疑為華人經營的萬達巴士，主要往返紐約與美東各大華埠。

紐約州 華埠 紐約市

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