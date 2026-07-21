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布碌崙華男投案 認了給回扣詐領白卡320萬元…服刑57個月

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布碌崙華男投案 認了給回扣詐領白卡320萬元…服刑57個月

記者馬璿／紐約即時報導
布碌崙一間老人中心負責人向當局投案，承認自己任職期間向聯邦詐取320萬元醫療補助...
布碌崙一間老人中心負責人向當局投案，承認自己任職期間向聯邦詐取320萬元醫療補助服務費用。圖為搜查出的證據。(取自DOJ)

布碌崙(布魯克林)一名華人男子21日向聯邦監獄管理局(Bureau of Prisons)投案，承認主導旗下成人日間照護(SADC)中心一起涉及320萬元的聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)詐欺及非法回扣案，遭判刑入獄57個月。法院同時裁定，被告除須支付近320萬元的賠償金外，其150萬元詐欺所得也遭沒收。

根據法院文件，現年29歲、居住布碌崙的朱艾瑞克(Eric Zhu，音譯)為18大道一間名為「旺家樂日間老人中心」(Prime Life Adult Day Care LLC，以下簡稱「旺家樂」)的負責人。從2020年至2025年間，朱以非法現金回扣及賄賂利誘多名醫療補助受益人加入該機構。同一期間，「旺家樂」向醫療補助詐領約320萬元的服務費用，而這些受益人實際上從未接受相關照護，醫療補助也因此依虛假申報支付了約320萬元。

調查顯示，朱透過多個商業實體洗錢詐欺所得，並藉此籌措現金支付回扣與賄賂，部分款項在執法人員搜查「旺家樂」時遭查獲。

助理司法部長麥克唐納(Colin McDonald)指出，朱以非法現金賄賂利誘弱勢的醫療補助受益人加入照護計畫，再就從未提供的服務詐領320萬元，形同從美國納稅人手中竊取鉅款，也破壞了原本用來幫助有需要人士的制度。他強調，朱今日投案服刑，顯示當局正持續追究此類詐騙者的責任，司法部將續予嚴厲起訴危害公共醫療計畫的所有個人。

司法部「醫療保健詐欺打擊小組計畫」目前於全美設有9個打擊小組，自2007年以來已起訴逾6200名被告，被告合計向聯邦醫療保健計畫及私人保險公司詐領超過450億元。聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(Centers for Medicare & Medicaid Services，CMS)也正與衛生與公眾服務部監察長辦公室合作，追究醫療服務提供者涉入詐欺案件的責任。

精華 FAQ

  • 他承認主導旗下成人日間照護中心的聯邦醫療補助詐欺案，透過虛假申報日照服務費用，向白卡詐領約320萬元，並涉及非法回扣與賄賂招攬受益人。

  • 朱在2020年至2025年間，以現金回扣和賄賂誘使多名白卡受益人加入「旺家樂」，但這些人實際未接受照護，機構卻仍向醫療補助申報並收取費用。

  • 法院判他服刑57個月，並裁定支付近320萬元賠償金；此外，他從詐欺中獲得的150萬元也被沒收，以追討不法所得。

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