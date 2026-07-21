布碌崙華男涉沃爾瑪退貨詐騙 搜出近3萬貨品、逾千元現金

一名布碌崙華人男子涉嫌在紐約州範圍內退還假貨換取現金，遭到警方逮捕。圖為其遭逮門市。(取自谷歌街景圖)

紐約州懷俄明郡(Wyoming County)警方指出，一名布碌崙 (布魯克林)華人 男子涉嫌在全州多家沃爾瑪 (Walmart)門市退還商品以換取現金的詐騙退貨時，被警方搜查出其車內總值約2萬9000元的真品與疑似偽造的電腦處理器，目前已依詐欺、竊盜等罪嫌將其逮捕。

懷俄明郡警長辦公室表示，本月11日，警方接獲沃爾瑪資產保護部門員工通報，稱一名男子涉嫌退還偽造的高價電腦處理器取得現金退款。警長辦公室指出，調查人員經追查後確認嫌犯為37歲的華人男子董煌(Huang Dong，音譯)。警方亦查出董男涉嫌以相同手法，在該州境內多家沃爾瑪分店重複作案。

嫌犯17日再次返回位於紐約州華沙鎮(Warsaw)19號州道的沃爾瑪門市，企圖再度進行詐騙退貨交易時，遭埋伏警方當場查獲。警方指出，除電腦處理器外，也在黃男身上搜出逾1000元現金，研判為先前多起退貨詐騙所得。

警方最終於門市停車場將董男逮捕，過程無人受傷，嫌犯被控一級詐欺共謀罪、四級刑事持有贓物罪、輕微竊盜罪，以及刑事仿冒罪等多項罪名。黃男在完成拘捕程序後已獲釋，案件將擇期於華沙鎮法院(Warsaw Town Court)開庭審理。