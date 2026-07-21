我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州棕櫚灘郡吸引外州富人遷入 紐約加州納稅人流失嚴重

懷疑詐欺 加州、明州逾10億元白卡補助遭凍結

布碌崙華男涉沃爾瑪退貨詐騙 搜出近3萬貨品、逾千元現金

記者馬璿／紐約即時報導
一名布碌崙華人男子涉嫌在紐約州範圍內退還假貨換取現金，遭到警方逮捕。圖為其遭逮門...
一名布碌崙華人男子涉嫌在紐約州範圍內退還假貨換取現金，遭到警方逮捕。圖為其遭逮門市。(取自谷歌街景圖)

紐約州懷俄明郡(Wyoming County)警方指出，一名布碌崙(布魯克林)華人男子涉嫌在全州多家沃爾瑪(Walmart)門市退還商品以換取現金的詐騙退貨時，被警方搜查出其車內總值約2萬9000元的真品與疑似偽造的電腦處理器，目前已依詐欺、竊盜等罪嫌將其逮捕。

懷俄明郡警長辦公室表示，本月11日，警方接獲沃爾瑪資產保護部門員工通報，稱一名男子涉嫌退還偽造的高價電腦處理器取得現金退款。警長辦公室指出，調查人員經追查後確認嫌犯為37歲的華人男子董煌(Huang Dong，音譯)。警方亦查出董男涉嫌以相同手法，在該州境內多家沃爾瑪分店重複作案。

嫌犯17日再次返回位於紐約州華沙鎮(Warsaw)19號州道的沃爾瑪門市，企圖再度進行詐騙退貨交易時，遭埋伏警方當場查獲。警方指出，除電腦處理器外，也在黃男身上搜出逾1000元現金，研判為先前多起退貨詐騙所得。

警方最終於門市停車場將董男逮捕，過程無人受傷，嫌犯被控一級詐欺共謀罪、四級刑事持有贓物罪、輕微竊盜罪，以及刑事仿冒罪等多項罪名。黃男在完成拘捕程序後已獲釋，案件將擇期於華沙鎮法院(Warsaw Town Court)開庭審理。

精華 FAQ

  • 警方指出，他疑似拿偽造的高價電腦處理器到沃爾瑪辦理退貨，藉此換取現金退款，並在紐約州多家門市重複操作同樣手法。

  • 警方在他的車內查出總值約2萬9000元的真品與疑似偽造處理器，並在其身上搜出逾1000元現金，研判與先前退貨詐騙所得有關。

  • 董男遭控一級詐欺共謀罪、四級刑事持有贓物罪、輕微竊盜罪及刑事仿冒罪等，完成拘捕程序後已獲釋，將於華沙鎮法院開庭。

布碌崙 沃爾瑪 華人

上一則

留學生D/S身分遭終結 紐約各大學急發指引 延期、轉學與OPT添變數
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙2華男麻州行騙和持有毒品 被捕控罪

布碌崙2華男麻州行騙和持有毒品 被捕控罪
冒充警詐騙30萬 北加華男遭通緝

冒充警詐騙30萬 北加華男遭通緝
華男賓州用偷盜信用卡購物 被捕

華男賓州用偷盜信用卡購物 被捕
布碌崙8大道華男餐館隨機砍人 商家冤非內部衝突

布碌崙8大道華男餐館隨機砍人 商家冤非內部衝突

熱門新聞

紐約市周六下午發布洪水警報，豪雨導致市內機場停飛、班機延誤。(路透資料照)

豪雨+冰雹轟炸紐約 部分地區積水成災 航班大延誤

2026-07-18 14:56
紐約市長曼達尼。(美聯社)

紐約市長曼達尼 研擬逮捕以色列總理內唐亞胡

2026-07-19 10:59
成人日托行業回扣、白卡報銷及監管問題近日再受關注。圖為三年前，一些長者在皇后區法拉盛Happy Life成人日間護理中心外抗議；該中心被列為聯邦醫療詐欺案涉案機構之一。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛成人日間中心被指白卡欺詐 聯邦官員：疑涉華人犯罪集團

2026-07-20 19:54
車主石佶虹約晚間9時將車停入該停車場，11時多返回時，現場已「一片狼藉」。(石佶虹拍攝提供)

華男酒駕賓士法拉盛停車場連撞6車 車主見滿地零件嚇傻

2026-07-16 15:49
18歲女子皇冠高地地鐵站因抗拒搶劫遭槍擊胸部。(谷歌街景)

布碌崙地鐵站遭搶劫不肯就範 她胸部中槍「不後悔」

2026-07-20 16:21
加拿大野火濃煙16日持續籠罩紐約市，在戶外到處都可聞到刺鼻的煙味。圖為戴著面罩、裹著頭巾在皇后區白石鎮高速路旁賣水果的女子。(記者唐典偉／攝影)

加拿大野火濃煙估明日離開紐約 周末恐隨雨回流

2026-07-16 12:26

超人氣

更多 >
好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日

好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日
謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝
世界盃／梅西依規定休養 將缺席邁阿密2場比賽、明星賽

世界盃／梅西依規定休養 將缺席邁阿密2場比賽、明星賽
英特爾宣布另一波裁員

英特爾宣布另一波裁員
慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了