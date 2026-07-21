留學生D/S身分遭終結 紐約各大學急發指引 延期、轉學與OPT添變數
國土安全部(DHS)7月17日公布新規，自9月15日起，將終止F-1國際學生與J-1交換訪客長期使用的「身分有效期間」(Duration of Status, D/S)制度，改由入境紀錄I-94列出明確的停留截止日期；新規公布後，紐約多所大學陸續向國際學生發出通知、解答常見問題(FAQ)並安排說明會，學生對返美時間、學業延期、轉學及畢業後工作的焦慮迅速升高。
依照新規，F-1及J-1持有人入境美國時，停留期限原則上為I-20或DS-2019所列的項目結束日期，或最長四年，兩者取其短，另加30天離境準備期；需要更長時間完成學位、轉換教育階段或參加部分實習、就業訓練者，須向美國公民及移民服務局(USCIS)遞交I-539表格申請延長停留，或攜帶更新後的文件離境再入境。
截至21日，紐約大學(NYU)、哥倫比亞大學(Columbia University)、紐約市立大學研究生中心(The Graduate Center, CUNY)、亨特學院(Hunter College)、新學院(The New School)，以及與紐約校區有關的康乃爾大學(Cornell University)等，均已在國際學生辦公室網站發布不同程度的通知或問答。各校反應不一，有的已提出具體返美與延期期限，有的仍在研究規則並準備專門問答。
NYU全球服務辦公室在寄予學生的電郵中強調，目前人在美國、I-94仍標示D/S的學生，不會因9月15日到來而立即失去合法身分，仍可繼續學業；然而，已確定無法在現有I-20或DS-2019期限內完成課程者，應盡快向校方申請延長。NYU建議最晚在8月15日前提出，以爭取在新制生效前完成處理。校方並安排7月31日舉行網上說明會。
哥大國際學生與學者辦公室則建議學生在9月8日開學前返回紐約，並安排7月22日與移民律師舉行說明會。哥大表示，所有由該校擔保F-1及J-1身分的人士都將直接收到電郵通知。
市立大學研究生中心20日連續發布通知和FAQ，指出博士課程往往超過四年，部分博士生可能需要不止一次申請延期。CUNY也提醒，延期遭拒可能導致非法停留時間開始累積；醫學住院醫師、J-1博士後及計畫轉學的研究生同樣屬於受影響較大的群體。
康乃爾大學在公告中形容這項改變令國際學生社群感到不安，並提醒規則屬於仍待國會審查的「重大規則」，9月15日是預定生效日，審查或訴訟仍可能改變日期或結果。
根據新規，研究生原則上不得在課程期間任意更改「教育目標」；轉往另一所學校可能須獲得特殊例外情形的許可；大學本科生在第一學年內轉校或換專業也會受到限制，學生完成一個學位後，原則上不能再以F-1身分攻讀同級或較低級別的另一學位。
OPT及STEM OPT申請同樣增加不確定性。過渡安排讓部分學生可在2027年3月18日前繼續只遞交I-765工作許可申請；過渡期後，若OPT期限超出I-94核准停留日期，通常還須同時處理I-539延期。這意味學生可能面對兩項申請、兩筆審理流程，以及生物資料採集或面談要求。
國際教育工作者協會(NAFSA)警告，新制可能增加學生費用、法律風險、學校諮詢負擔及招生壓力，使赴美留學和研究變得更不確定。
新規將終止F-1與J-1長期沿用的D/S制度，改以I-94明列停留截止日，原則上依I-20或DS-2019期限或最長4年計算，超期者須申請延期。 NYU、哥大、CUNY、Hunter、新學院與康乃爾等校已陸續發布通知、FAQ或說明會，提醒學生注意返美時間、延期程序與課程安排，並提供校內諮詢支援。 新制下若OPT期限超過I-94核准停留日，學生可能還要同時辦I-539延期，增加費用與審理流程；轉學、改變學業目標或攻讀同級學位也可能受限。
精華 FAQ
新規將終止F-1與J-1長期沿用的D/S制度，改以I-94明列停留截止日，原則上依I-20或DS-2019期限或最長4年計算，超期者須申請延期。
NYU、哥大、CUNY、Hunter、新學院與康乃爾等校已陸續發布通知、FAQ或說明會，提醒學生注意返美時間、延期程序與課程安排，並提供校內諮詢支援。
新制下若OPT期限超過I-94核准停留日，學生可能還要同時辦I-539延期，增加費用與審理流程；轉學、改變學業目標或攻讀同級學位也可能受限。
上一則
聯邦強推「超級聽證會」清積案 紐約6月缺席驅逐令倍增
下一則