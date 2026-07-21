留學生D/S身分遭終結 紐約各大學急發指引 延期、轉學與OPT添變數

NYU全球服務辦公室向國際學生發出通知，說明F-1及J-1身分將改為固定停留期限。(記者劉梓祁／取得)

國土安全部 (DHS)7月17日公布新規，自9月15日起，將終止F-1國際學生與J-1交換訪客長期使用的「身分有效期間」(Duration of Status, D/S)制度，改由入境紀錄I-94列出明確的停留截止日期；新規公布後，紐約多所大學陸續向國際學生發出通知、解答常見問題(FAQ)並安排說明會，學生對返美時間、學業延期、轉學及畢業後工作的焦慮迅速升高。

依照新規，F-1及J-1持有人入境美國時，停留期限原則上為I-20或DS-2019所列的項目結束日期，或最長四年，兩者取其短，另加30天離境準備期；需要更長時間完成學位、轉換教育階段或參加部分實習、就業訓練者，須向美國公民及移民服務局(USCIS)遞交I-539表格申請延長停留，或攜帶更新後的文件離境再入境。

截至21日，紐約大學 (NYU)、哥倫比亞大學(Columbia University)、紐約市 立大學研究生中心(The Graduate Center, CUNY)、亨特學院(Hunter College)、新學院(The New School)，以及與紐約校區有關的康乃爾大學(Cornell University)等，均已在國際學生辦公室網站發布不同程度的通知或問答。各校反應不一，有的已提出具體返美與延期期限，有的仍在研究規則並準備專門問答。

NYU全球服務辦公室在寄予學生的電郵中強調，目前人在美國、I-94仍標示D/S的學生，不會因9月15日到來而立即失去合法身分，仍可繼續學業；然而，已確定無法在現有I-20或DS-2019期限內完成課程者，應盡快向校方申請延長。NYU建議最晚在8月15日前提出，以爭取在新制生效前完成處理。校方並安排7月31日舉行網上說明會。

哥大國際學生與學者辦公室則建議學生在9月8日開學前返回紐約，並安排7月22日與移民律師舉行說明會。哥大表示，所有由該校擔保F-1及J-1身分的人士都將直接收到電郵通知。

市立大學研究生中心20日連續發布通知和FAQ，指出博士課程往往超過四年，部分博士生可能需要不止一次申請延期。CUNY也提醒，延期遭拒可能導致非法停留時間開始累積；醫學住院醫師、J-1博士後及計畫轉學的研究生同樣屬於受影響較大的群體。

康乃爾大學在公告中形容這項改變令國際學生社群感到不安，並提醒規則屬於仍待國會審查的「重大規則」，9月15日是預定生效日，審查或訴訟仍可能改變日期或結果。

根據新規，研究生原則上不得在課程期間任意更改「教育目標」；轉往另一所學校可能須獲得特殊例外情形的許可；大學本科生在第一學年內轉校或換專業也會受到限制，學生完成一個學位後，原則上不能再以F-1身分攻讀同級或較低級別的另一學位。

OPT及STEM OPT申請同樣增加不確定性。過渡安排讓部分學生可在2027年3月18日前繼續只遞交I-765工作許可申請；過渡期後，若OPT期限超出I-94核准停留日期，通常還須同時處理I-539延期。這意味學生可能面對兩項申請、兩筆審理流程，以及生物資料採集或面談要求。

國際教育工作者協會(NAFSA)警告，新制可能增加學生費用、法律風險、學校諮詢負擔及招生壓力，使赴美留學和研究變得更不確定。

康奈爾大學國際服務辦公室發布指引，說明D/S制度終止及延期、換專業和教育層級限制，並提醒新規仍可能受國會審查影響。(校方網站截圖)

紐約市立大學研究生中心7月20日發布通知，提醒國際學生注意D/S制度終止、I-94固定截止日期及相關過渡安排。(校方網站截圖)

哥倫比亞大學國際學生與學者辦公室設立專頁及FAQ，說明固定期限入境新規及其影響。(校方網站截圖)