紐約市推「小商家開放計畫」華埠店家有望減負
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)20日(周一)宣布推出「小商家開放計畫」(OPEN for Small Business)，希望透過逾50條改革措施，簡化行政流程、協助小商家降低營運成本。不過，各業界團體也提醒，紐約市目前針對小商家的法規多達6000多條，該方案僅是改善嚴峻營商環境的「第一步」。
這項改革方案涵蓋餐館、雜貨店(Bodega)、理髮店、托育機構及專車司機等多個行業。其核心重點是擴大「紐約市企業快捷服務團隊」(NYC BEST)的功能。根據曼達尼簽署的行政命令，未來每位尋求市府協助的小商家都將配有專屬的項目經理，協助其申請各類執照與許可證、避免審查延誤，並協調開業前的各項檢查，力求助業者「一次過關」。
改革方案推行之際，正逢紐約市街邊小店的關門潮引發關注。紐約市經濟發展公司(NYCEDC)數據顯示，僅在2025年第二季度，全市約有3540家新店開業，卻有高達8400家店家倒閉，關門數創下五年來新高。
華埠商業改進區(Chinatown BID)執行總監陳作舟指出，紐約市極為繁複的各類法規向來是華埠商家面臨的最大壓力之一；「比如申請戶外用餐許可，對語言不熟、人手不夠的華人餐館，就真的很難搞定」。
陳作舟觀察到，最為華埠商家所困擾的是各類檢查要求的不一致性，「每個稽查員每次提出來的要求都可能有變化，對接的部門也不同」。其次，他認為繁文縟節的審批亦須由專人統一負責，「否則一步卡住，一家店就可能拖很久都開不了門」。
曼哈頓商會總幹事沃克(Jessica Walker)指出，成立常設的工作小組是該計畫最明智的部分，但她也直言，在6000多條繁瑣法規中，50項改革只是一個開始；「長年以來，紐約市給店主的感覺往往是來開罰單的，而不是來伸手幫忙的，希望這項計畫能帶來實質轉變」。
包括五區就業聯盟(Five Borough Jobs Campaign)在內的多家業界組織亦強調，將繼續督促曼達尼兌現其競選時「將小企業罰款與規費削減50%」的承諾，建立一個以協助合規而非懲罰為核心的監管體系。
這項「小商家開放計畫」主要想簡化繁複行政程序，降低店家營運成本，並協助餐館、雜貨店、理髮店等業者更快取得執照、許可與檢查通過。 市府將擴大NYC BEST功能，讓每位尋求協助的小商家都有專屬項目經理，統一協調申請、審查與開業前檢查，盡量避免流程卡關，提升一次通過的機會。 華埠商家認為法規繁複、檢查標準不一是最大壓力，業界團體則指出50項改革仍只是起點，並希望市府兌現削減50%罰款與規費的承諾。
精華 FAQ
這項「小商家開放計畫」主要想簡化繁複行政程序，降低店家營運成本，並協助餐館、雜貨店、理髮店等業者更快取得執照、許可與檢查通過。
市府將擴大NYC BEST功能，讓每位尋求協助的小商家都有專屬項目經理，統一協調申請、審查與開業前檢查，盡量避免流程卡關，提升一次通過的機會。
華埠商家認為法規繁複、檢查標準不一是最大壓力，業界團體則指出50項改革仍只是起點，並希望市府兌現削減50%罰款與規費的承諾。
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