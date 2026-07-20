紐約市啟動行政審批改革 55項措施減輕小商業應付官僚流程壓力

紐約市府推出55項行政審批改革措施，旨在減輕小商業應付官僚化行政流程的壓力。其中餐飲和食品零售業得到的減負措施最多。(記者許君達╱攝影)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)20日宣布啟動一項名為「向小商業開放」(OPEN for Small Business)的改革計畫。該計畫共推出55項具體改革措施以及一條行政命令，旨在精簡已過時的審批流程、削減不合理罰款等官僚冗制，為中小企業減輕經濟和合規負擔。

改革措施分別針對多個行業，其中有25項針對餐飲及食品零售業 、七項針對運輸業、五項針對零售業、四項針對托兒服務業，此外還有針對護理行業以及非營利機構主辦活動的措施。從數字上看，餐飲業者所能享受到的改革紅利最多。重要措施包括立即免除人行道戶外用餐申請流程中的市長核准程序，與第三方合作、增加食品安全證書課程和考試的網點，與州府合作、取消餐廳供應冰激凌等冷凍甜點所需的乳製品專用許可證，以及增加食品安全檢查員編制、加快衛生檢查等。

運輸行業的具體改革措施包括延長人力三輪車、商業停車場和觀光巴士執照的有效期，取消TLC牌照補發費用，並減少TLC對於遺失執照、逾期車檢等輕微失誤的懲罰性罰款。除運輸業者外，五種零售業、兩種工業行業的執照有效期也分別延長一年至兩年，美髮業的執照續期週期亦從一年延長到三年，以減少業者反覆申請的壓力。

與改革條款相配套，曼達尼同日簽署了行政命令，要求小商業服務局(SBS)擴大服務團隊，為新創企業設立一站式禮賓服務，並確保「企業主權利法案」(Business Owner Bill of Rights)被交到每一位業主手中。此外，命令還要求市府各相關機構加強監察院的客戶服務培訓和問責機制，並成立專門小組，研議業者的具體痛點，以持續向當局提交改善服務的建議。

與此同時，市議會亦在16日的表決中通過了由市議員莊文怡提出的「繁文縟節減免法案」(Red Tape Relief Act)。該案要求市長制定一項統籌計畫，協調各行政部門對新餐飲與托育服務企業的檢查與審批工作，以縮短其開門營業前的空耗時間，還要求市府公開報告新計畫的成效，以促進透明度與問責機制。目前，「繁文縟節減免法案」已被送至市長案頭、等待簽署成法。