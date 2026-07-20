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布碌崙地鐵站遭搶劫不肯就範 她胸部中槍「不後悔」

記者胡聲橋╱紐約即時報導
18歲女子皇冠高地地鐵站因抗拒搶劫遭槍擊胸部。(谷歌街景)
18歲女子皇冠高地地鐵站因抗拒搶劫遭槍擊胸部。(谷歌街景)

19日深夜，一名18歲的女子在布碌崙(布魯克林)一個地鐵站台上遭遇搶劫，因抗拒遭劫匪用槍擊中胸部。這名女子目前已安全回家，警方正全力追捕此案嫌犯。

這起搶劫加槍擊案發生於19日晚11時45分左右，地點位於皇冠高地(Crown Heights)的總統街-梅德加·埃弗斯學院地鐵站(President St-Medgar Evers College station)。當時，18歲的尼卡斯特羅(Ashley Nicastro)在站台等候開往弗拉布許(Flatbush)的2號線地鐵時，遭一名身分不明男子的襲擊。

尼卡斯特羅說，當時她正從附近一家服裝店下班。搶劫者靠近她後，試圖搶走她的提包和兩條項鍊。這名搶劫者大約40歲。「當一列地鐵進站時，我和他扭打起來。他緊緊抓住我的包。然後包帶斷了，他就開槍打了我」。

搶劫者開了一槍。尼卡斯特羅胸部中彈，子彈從背部射出。警察和急救人員趕到現場後，將尼卡斯特羅送往國王郡醫院(Kings County Hospital)接受治療。在經歷了周日晚間的驚險一幕後，尼卡斯特羅已被父親和男友平安接回家。「我很高興我這麼做了」，尼卡斯特羅說，「我一點也不後悔」。

尼卡斯特羅事後說她當時很失望，因為當歹徒大喊「把你的包給我！把你的項鍊給我！」時，沒有其他乘客上前幫忙。但一列地鐵進站後，一些乘客上前幫忙，而槍手則帶著裝有她銀行卡和手機的手提包逃離了地鐵站。

警方稱，調查人員追蹤被盜手機後，在距離事發地點近兩哩的地方找到了尼卡斯特羅的手提包。調查人員還在地鐵站事發現場找到了一枚彈片。槍手尚未落網。警方稱，他當時戴著紅色洋基隊棒球帽，身穿黑色襯衫、黑色運動鞋和黑色口罩，背著背包。

一位當地居民對地鐵安全表示了擔憂，「如果可以的話，我寧願步行、跑步或搭公車，但我要去曼哈頓，所以別無選擇。但這真的很令人擔憂」。

警方呼籲目擊者或知情者提供線索。

精華 FAQ

  • 案件發生於19日晚11時45分左右，地點在皇冠高地的總統街-梅德加·埃弗斯學院地鐵站站台，當時女子正等候2號線前往弗拉布許。

  • 她在歹徒搶包和項鍊時與對方扭打，一列地鐵進站後仍拉扯不放，歹徒遂開槍，子彈擊中她胸部並從背部射出。

  • 警方透過追蹤被盜手機找回手提包，也在現場找到彈片，嫌犯仍未落網；當地居民對地鐵安全感到擔憂，女子則表示自己不後悔反抗。

布碌崙 地鐵站 槍擊

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