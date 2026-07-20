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校園手機禁令下一步 紐約州擬限制學生「螢幕使用時間」

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
繼紐約州全面實施校園手機禁令後，州長霍楚透露，縮減學生在校的螢幕使用時間可能成為...
繼紐約州全面實施校園手機禁令後，州長霍楚透露，縮減學生在校的螢幕使用時間可能成為下一階段的教育改革重點。(美聯社)

從小組作業到數學習題，當代學生已經習慣了依賴電子產品完成課業任務，但過度使用螢幕對幼齡學生造成的負面影響也引發關注。繼紐約州全面實施校園手機禁令後，州長霍楚(Kathy Hochul)日前透露，縮減學生在校的螢幕使用時間(Screen Time)可能成為下一階段的教育改革重點。

霍楚在紐約市的一場研討會上表示，身為一名家長與祖母，她正了解科技設備對幼齡學生的影響，「不少早期教育學校主張『讓幼童遠離螢幕』，我的直覺告訴我這是正確的方向」。不過霍楚同時指出，她不願干擾教師的教學方式，目前州府正積極深入研議相關政策。

全州最大的教師工會「紐約州聯合教師會」(NYSUT)已率先敲響警鐘，呼籲推動全州性的政策指引，主張劃定符合兒童發展的科技使用界線，並明確要求禁止學前班至小學二年級學生使用「一人一台」的電子設備。

工會指出，過度依賴科技已讓孩子失去面對面互動的價值，紐約應率先樹立標準。美國衛生總署亦曾警告，過度使用螢幕不僅影響睡眠與心理健康，更與學齡兒童的學業及健康狀況下滑密切相關。

然而，教育界對此議題看法不一。紐約州學區總監協會提醒，電子螢幕是教學工具而非單純的課堂干擾源，限制政策絕不能採用「一刀切」模式，關鍵在於螢幕上的教學內容，而非單純計算使用時數。許多基層教育者也強調，因電子產品可以帶來多樣化的教學方式，其價值仍不可忽視。

目前，霍楚表示將花時間進行全州性的調研與評估。州教育廳(NYSED)發言人奧哈拉(J.P. O'Hare)證實，教育廳亦正同步制定關於校園數位工具、人工智慧(AI)及其他科技應用的全州性指導方針，將開放與各界對話，確保工具使用安全且公平。

精華 FAQ

  • 紐約州考慮在手機禁令後，進一步限制學生在校的螢幕使用時間，特別關注幼齡學生接觸電子設備的頻率與方式，並同步研議全州性的教育科技指引。

  • 霍楚表示，從家長與祖母角度看，她認同早期教育學校主張幼童遠離螢幕的方向，但也強調不想干預教師教學，州府目前仍在深入評估政策細節。

  • 教師工會主張訂出符合兒童發展的全州標準，並限制低年級學生使用一人一台設備；但學區主管認為螢幕是教學工具，反對一刀切，認為重點在內容而非時數。

霍楚 紐約州 紐約市

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