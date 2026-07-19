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紐約上東城退伍軍人症釀2死 衛生局長：已成功切斷傳染源

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
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市衛生局強調，目前退伍軍人症新病例已出現持續下降的趨勢，顯示疫情擴散已受到控制。...
市衛生局強調，目前退伍軍人症新病例已出現持續下降的趨勢，顯示疫情擴散已受到控制。(美聯社)

紐約市衛生局19日(周六)證實，曼哈頓上東城爆發的退伍軍人症(Legionnaires' disease，又稱軍團病)疫情已造成第二人死亡。不過衛生局表示，監測數據顯示，目前新診斷出的病例數已出現持續下降的趨勢，顯示疫情擴散已受到控制。

官方於17日(周五)宣布了該疫情的首宗死亡病例。截至目前，衛生局在上東城累計已確認72起退伍軍人症病例，其中有超過50人因病情嚴重需要住院治療，仍有9人留院觀察治療。為了保護隱私，衛生局並未透露兩名死者的具體身分、居住建築或確切死亡時間。

本次疫情主要集中在上東城的卡內基丘(Carnegie Hill)和約克維爾(Yorkville)社區，目前市府仍在進行深入調查。衛生局強調，現已排除了各建築物室內自來水管線系統(Plumbing system)存在問題的可能性，而此前檢測到病菌的冷卻塔(Cooling towers)亦已全部完成整頓工作，因此呼籲當地居民可以繼續放心飲用自來水、淋浴、做飯並正常使用冷氣空調。

根據衛生局的統計數據，上東城疫區在本月10日至17日期間，平均每天僅通報1起新病例，與7月首周平均每天激增超過8起新病例相比，已明顯趨緩。

市衛生局長馬丁(Alister F. Martin)對逝者親友致以深切哀悼，同時強調，監測數據顯示，「市府採取的檢測、執法與全面治理的強硬策略，顯然已成功切斷了傳染源」。

退伍軍人症是由退伍軍人桿菌(Legionella)引起的一種嚴重肺炎，不具傳染性，且該病症可透過抗生素進行有效治療。市府特別呼籲，凡是自6月下旬以來，曾在上東城疫區居住、工作或到訪過的民眾，若出現類似流感的症狀，包括咳嗽、發燒或呼吸困難，應立即聯絡醫療人員就醫評估，以免延誤對抗生素治療的最佳時機。

精華 FAQ

  • 截至19日，紐約市衛生局證實上東城這波退伍軍人症疫情已造成2人死亡，首宗死亡病例則是在17日對外宣布，死者身分與居住地點均未公布。

  • 衛生局指出，10日至17日期間平均每天僅1起新病例，明顯低於7月首周每天逾8起的高峰；同時冷卻塔整頓完成，監測顯示傳染源已被切斷。

  • 凡自6月下旬以來曾在上東城疫區居住、工作或到訪者，若出現咳嗽、發燒、呼吸困難等類流感症狀，應盡快聯絡醫療人員評估，以免延誤抗生素治療。

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