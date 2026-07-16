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布碌崙市中心梅西百貨舊址將改建為六層購物娛樂中心

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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建成後的BKX的示意圖。(夢境零售娛樂中心網站)
建成後的BKX的示意圖。(夢境零售娛樂中心網站)

一個名為BKX的全新購物中心即將取代位於布碌崙(布魯克林)市中心富爾頓街(Fulton Street)的梅西百貨舊址。這家深受包括華裔在內居民喜愛的梅西百貨已於2025年3月關門。

對於像帕爾森(Delphine Parson)這樣的布碌崙老顧客而言，這不僅是告別一家商店，更是告別多年來在那裡購物的美好回憶。帕爾森說，「從六、七歲開始，我就一直在那裡購物。算起來，已經57年了。我現在65歲了。也就是說，我從小就去那裡購物，至今已有57年了」。

自2025年3月關門以來，這家梅西百貨的店面一直空置著。居民華納(Ikenna Warner)表示，在繁華的布碌崙市中心，這確實是一個明顯的缺失，「這裡應該有些別的，比如香水店、美食廣場之類的，別讓它看起來這麼死氣沉沉。梅西百貨沒了確實令人惋惜，但更好的東西終會到來」。

夢境零售娛樂中心(Dreamscape Retail and Entertainment)的總裁史特勞斯(Joshua Strauss)表示，BKX正在建設中，這座六層樓高的零售娛樂綜合體將取代梅西百貨，「它將充滿樂趣，有沉浸式的體驗，涵蓋餐飲、零售和健康等各方面，所有這些都將匯聚於同一屋簷下」；「人們將從世界各地前來參觀，看看我們在這裡打造的是什麼」。

專案團隊稱，BKX建成後將是紐約市最大的連片零售空間。該項目擁有約6萬至7萬平方呎的樓層面積。包括大型零售店、娛樂設施、美食廣場、特色餐廳、健康中心和文化場所。目前，BKX正在招租中。

許多布碌崙居民都非常懷念這家梅西百貨，認為它是社區的重要組成部分。史特勞斯表示，該公司在建造一個全新購物中心的同時，也會充分考慮到社區的需求，做好與社區的互動，為社區帶來好處，共同建設社區。

史特勞斯補充說，BKX項目預計將於2027年底至2028年初開放。

精華 FAQ

  • 位於富爾頓街的梅西百貨舊址將被名為BKX的全新購物中心取代，該案由Dreamscape Retail and Entertainment推動，定位為大型零售娛樂綜合體。

  • BKX規劃為6層樓空間，包含大型零售店、娛樂設施、美食廣場、特色餐廳、健康中心與文化場所，主打沉浸式體驗，讓餐飲、購物與休閒整合於同一屋簷下。

  • 史特勞斯表示，BKX預計將於2027年底至2028年初開放。許多布碌崙居民對梅西百貨充滿懷念，但也期待新商場能帶來更多人潮與社區效益。

布碌崙 梅西百貨 華裔

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