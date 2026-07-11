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世界盃戰況升溫 紐約再添3場免費街頭觀賽派對

記者馬璿／紐約即時報導
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西班牙球迷在紐約洛克菲勒中心免費觀賽區為球隊歡呼。(美聯社)
西班牙球迷在紐約洛克菲勒中心免費觀賽區為球隊歡呼。(美聯社)

隨著世界盃足球賽戰況進入八強及四強關鍵賽事，紐約市的「世界盃熱潮」持續延燒，並擴大至更多社區。紐約市交通局(DOT)宣布再增設三場免費戶外觀賽派對，讓球迷有更多機會齊聚街頭、為愛隊加油。

首場新增派對訂於本月11日(周六)在布碌崙(布魯克林)威廉斯堡(Williamsburg)濱水廣場Banker's Anchor Plaza舉行，球迷可在此觀看英格蘭對挪威的八強賽事。活動下午4時開跑，5時正式開踢，屆時濱水公共空間將化身球迷專屬的露天客廳。

緊接著，14日(周二)派對則移師布朗士的Lou Gehrig Plaza，並將播映其中一場四強賽事，下午2時開始暖場節目，3時正式開踢。15日(周三)則再增一場四強觀賽派對，地點在布碌崙展望公園東側的Duane Joseph Plaza，同樣於賽前安排娛樂節目暖場。

官方表示，此次擴大場次，是因先前多場活動反應熱烈。從傑克森高地(Jackson Heights)到布碌崙各處廣場，都可見球迷齊聚觀賽的盛況。本周稍早，肯辛頓廣場(Kensington Plaza)便已擠滿球迷。11日的八強賽事則在下曼哈頓布碌崙大橋拱門(Brooklyn Bridge Arches)下方播映。

此外，先前已公布、15日在皇后區可樂娜廣場(Corona Plaza)舉辦的觀賽派對，屆時將由皇后區舞蹈節(Queensboro Dance Festival)帶來表演，為當天四強賽事暖場。

此次擴大的觀賽場次，是紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)全市世界盃慶祝活動的一部分，隸屬紐約市「足球街道」(Soccer Streets)計畫的一環，該計畫將廣場、行人徒步區及封閉street改造成大型社區觀賽空間，並結合現場表演、親子活動及社區節目，炒熱球迷觀賽氣氛。

截至目前，整個賽事期間全市五大行政區已規畫逾百場免費公眾觀賽派對。「足球街道」活動不僅止於架設大螢幕，更結合在地表演者、文化節目及社區組織，將單純的賽事觀賽轉化為全天候的社區慶典。

精華 FAQ

  • 新增活動包括11日在布碌崙威廉斯堡Banker's Anchor Plaza觀賞英格蘭對挪威八強賽，14日在布朗士Lou Gehrig Plaza播映一場四強賽，以及15日在布碌崙Duane Joseph Plaza舉辦另一場四強派對。

  • 官方表示，因先前活動反應熱烈，從傑克森高地到布碌崙多個廣場都湧現球迷，顯示社區參與度高，因此決定擴大場次，讓更多人能在街頭一起看球。

  • 「足球街道」是紐約市世界盃慶祝活動的一環，將廣場、行人徒步區和封閉街道改造成大型社區觀賽空間，並結合現場表演、親子活動與社區節目，讓看球變成全天候慶典。

世界盃 布碌崙 紐約市

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