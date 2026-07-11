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擬告曼達尼市營超市 共和黨州長參選人布萊克曼指違州憲

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
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共和黨籍州長後選人布萊克曼(右)將挑戰市長曼達尼的市營超市計畫。左為川普總統。(...
共和黨籍州長後選人布萊克曼(右)將挑戰市長曼達尼的市營超市計畫。左為川普總統。(美聯社檔案照)

已獲紐約州共和黨提名的州長候選人、長島納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)日前表示，擬援引紐約州憲法中鮮為人知的「贈與及借貸條款」(Gift and Loan Clause)，挑戰市長曼達尼(Zohran Mamdani)斥資7000萬元、在五區設立市營超市的計畫；他認為市府以公帑補貼由私人營運商經營的商店，會違反州憲。

布萊克曼指出，該條款禁止地方政府把公共資金或財產贈與、借貸給私人實體，並要求市政支出必須具公共目的或效益。「市營超市可憑公帑壓低價格，令獨立超市與雜貨店面對不公平競爭，威脅社區就業和既有商家的生存，」他表示。

150年老條文 挑戰市營超市

這項已有約150年歷史的條文，原為防止地方政府把資金導向鐵路公司等受偏袒企業而設。布萊克曼的論點是，市府在五區各開一間超市、並交由選定私人公司營運，將以納稅人資金降低營運成本，等同補貼部分私人企業，卻讓其他依靠微薄利潤經營的街坊店家無從競爭。

曼達尼4月曾宣布，首個地點擬設於東哈林(East Harlem)市有的拉馬奎塔(La Marqueta)市集，最終目標是在2029年前完成五區布局。計畫主張以公有設施、私人營運模式減少中間成本，讓居民買到較低價的食品；市長辦公室未回覆置評請求。

法界潑冷水：既有判例恐難撼動

法律界對挑戰能否成功看法保留。前州上訴法院法官、共和黨前州長巴塔基(George Pataki)的首席法律顧問麥圭爾(James M. McGuire)表示，州上訴法院既有判例或令布萊克曼的論據難以成立。

連鎖超市Gristedes執行長卡齊馬蒂迪斯(John Catsimatidis)也反對市營超市，但表示不熟悉該憲法條款。他建議市府若要降低牛奶、雞蛋和麵包價格，應補貼批量採購、且把節省回饋消費者的現有雜貨商，而非另設店舖。對華人經營的社區雜貨店而言，計畫若落實，市營店的定價與選址將直接影響其客源與經營空間。

州長霍楚(Kathy Hochul)雖曾支持曼達尼競選市長，2025年8月在一場商界早餐會上對此計畫表示自己「支持自由企業」，此後未公開再評論。布萊克曼目前在部分州長選舉民調落後霍楚六個百分點，這場關於食品價格與政府角色的爭議，也料將成為選戰攻防的一環。

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精華 FAQ

  • 他認為紐約市若以公帑補貼由私人公司營運的超市，可能違反州憲法的「贈與及借貸條款」，因為這等同把公共資金間接給了私人實體。

  • 曼達尼計畫在紐約五區各設一間市營超市，首站擬落東哈林的拉馬奎塔市集，目標是在2029年前完成布局，以降低成本並壓低食品價格。

  • 前州上訴法院法官麥圭爾認為既有判例可能不利於布萊克曼；Gristedes執行長則反對市營超市，主張應補貼既有雜貨商而非新設店舖。

紐約州 共和黨 曼達尼

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