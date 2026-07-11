古根漢美術館也在列 紐約31棟建築驗出退伍軍人菌

位於紐約第五大道、鄰近中央公園的古根漢美術館。(路透)

紐約傳出退伍軍人症病例擴大，截至目前，紐約市 已有至少46人確診退伍軍人症，其中22人仍在住院治療。據官員表示，位於曼哈頓 上東城的古根漢美術館，是31棟驗出退伍軍人菌(Legionella)的建築之一。

紐約市衛生局周五公布初步名單，列出冷卻塔檢測呈退伍軍人菌陽性的31棟建築。

其中，位於第五大道1071號的古根漢美術館，以及另外18棟建築的業主，已完成受污染冷卻塔的清潔與消毒作業。其餘12棟建築則被要求須在周六前完成深度清潔，目前尚不清楚是否已如期完成。

受污染建築名單如下：

- 東端大道180號

- 約克大道1750號

- 第二大道1660號

- 第三大道1438號

- 第三大道1511號

- 第三大道1551號

- 第五大道1071號(古根漢美術館)

- 第五大道1080號

- 第五大道1001號

- 東82街240號

- 東83街8號

- 東84街145號

- 東85街117號

- 東87街125號

- 東87街152號

- 東87街120號

- 東87街501號

- 東88街168號

- 東88街160號

- 第二大道1875號

- 第五大道1110號

- 東78街153號

- 東79街135號

- 東79街300號

- 東81街238號

- 東84街160號

- 東85街114號

- 東88街401號

- 東91街333號

- 東91街354號

- 東95街312號

這批建築物的冷卻塔樣本，是透過聚合酶連鎖反應(PCR)檢測驗出退伍軍人菌陽性反應，由於PCR只能偵測退伍軍人菌的DNA，無法分辨細菌是死是活，而只有活菌才可能導致感染，因此目前仍無法確定哪一棟建築是此次疫情的源頭。

衛生局表示，調查將持續至周末，名單可能會再增加；培養檢測結果需約兩周才能出爐。

自7月2日疫情爆發以來，市府已完成上東城地區183座冷卻塔的檢測。

紀錄顯示，該區超過半數冷卻塔在最近一次稽查中被列為缺失，主要原因包括部分業主未依規定定期監測與清潔冷卻塔，以及未依法申報檢測結果。

退伍軍人症不是人傳人，而是透過吸入含有退伍軍人菌的水霧而感染，通常來自受汙染的大樓中央空調系統冷卻塔所產生的氣溶膠。

一般認為，這與家用或公共場所使用的密閉式空調系統原理不同，不會產生同樣的氣溶膠散播風險。

衛生官員強調，儘管疫情持續，當地居民使用冷氣與納涼中心仍屬安全。