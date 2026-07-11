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古根漢美術館也在列 紐約31棟建築驗出退伍軍人菌

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古根漢美術館也在列 紐約31棟建築驗出退伍軍人菌

世界新聞網王若馨／即時報導
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位於紐約第五大道、鄰近中央公園的古根漢美術館。(路透)
位於紐約第五大道、鄰近中央公園的古根漢美術館。(路透)

紐約傳出退伍軍人症病例擴大，截至目前，紐約市已有至少46人確診退伍軍人症，其中22人仍在住院治療。據官員表示，位於曼哈頓上東城的古根漢美術館，是31棟驗出退伍軍人菌(Legionella)的建築之一。

紐約市衛生局周五公布初步名單，列出冷卻塔檢測呈退伍軍人菌陽性的31棟建築。

其中，位於第五大道1071號的古根漢美術館，以及另外18棟建築的業主，已完成受污染冷卻塔的清潔與消毒作業。其餘12棟建築則被要求須在周六前完成深度清潔，目前尚不清楚是否已如期完成。

受污染建築名單如下：

- 東端大道180號  

- 約克大道1750號  

- 第二大道1660號  

- 第三大道1438號  

- 第三大道1511號  

- 第三大道1551號  

- 第五大道1071號(古根漢美術館)  

- 第五大道1080號  

- 第五大道1001號  

- 東82街240號  

- 東83街8號  

- 東84街145號  

- 東85街117號  

- 東87街125號  

- 東87街152號  

- 東87街120號  

- 東87街501號  

- 東88街168號  

- 東88街160號  

- 第二大道1875號  

- 第五大道1110號  

- 東78街153號  

- 東79街135號  

- 東79街300號  

- 東81街238號  

- 東84街160號  

- 東85街114號  

- 東88街401號  

- 東91街333號  

- 東91街354號  

- 東95街312號  

這批建築物的冷卻塔樣本，是透過聚合酶連鎖反應(PCR)檢測驗出退伍軍人菌陽性反應，由於PCR只能偵測退伍軍人菌的DNA，無法分辨細菌是死是活，而只有活菌才可能導致感染，因此目前仍無法確定哪一棟建築是此次疫情的源頭。

衛生局表示，調查將持續至周末，名單可能會再增加；培養檢測結果需約兩周才能出爐。

自7月2日疫情爆發以來，市府已完成上東城地區183座冷卻塔的檢測。

紀錄顯示，該區超過半數冷卻塔在最近一次稽查中被列為缺失，主要原因包括部分業主未依規定定期監測與清潔冷卻塔，以及未依法申報檢測結果。

退伍軍人症不是人傳人，而是透過吸入含有退伍軍人菌的水霧而感染，通常來自受汙染的大樓中央空調系統冷卻塔所產生的氣溶膠。

一般認為，這與家用或公共場所使用的密閉式空調系統原理不同，不會產生同樣的氣溶膠散播風險。

衛生官員強調，儘管疫情持續，當地居民使用冷氣與納涼中心仍屬安全。

精華 FAQ

  • 截至目前，紐約市至少有46人確診退伍軍人症，其中22人仍在住院治療。衛生單位表示，疫情調查仍在持續，病例數可能還會再變動。

  • 紐約市衛生局公布31棟建築冷卻塔樣本PCR呈陽性，古根漢美術館也在其中；其中19棟已完成清潔消毒，其餘12棟須在周六前完成深度清潔。

  • 因為PCR只能檢出退伍軍人菌的DNA，無法分辨細菌是否仍存活，而只有活菌才可能造成感染；培養結果又需約2周，因此源頭尚未確認。

曼哈頓 紐約市

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