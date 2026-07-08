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圖輯／鋼梁彎曲如被捺熄的香菸 曼哈頓37層大樓有倒塌風險

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紐約市曼哈頓一棟興建中的高層建築的影片截圖顯示，建築物的兩根支撐柱發生彎曲，有倒...
紐約市曼哈頓一棟興建中的高層建築的影片截圖顯示，建築物的兩根支撐柱發生彎曲，有倒塌風險。 （紐約市消防局／路透）

位於曼哈頓東42街鬧區的一棟38層高樓樓內，7日發現21層與22層之間有兩根鋼梁彎曲；紐約市隨即疏散樓內以及周邊多處建築和街道。這棟建築位於曼哈頓東42街夾第二大道處，前身為輝瑞製藥總部，現正進行改造工程。

目前21層至26層樓板下陷，導致窗戶被擠壓變形、樓板上的混凝土掉落，管道工人工會代表透露，「鋼梁彎曲如香菸」。

➤➤➤曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

紐約州曼哈頓中城東42街一棟興建中的37層樓高建築(圖前方)，7日發現兩根支撐柱...
紐約州曼哈頓中城東42街一棟興建中的37層樓高建築(圖前方)，7日發現兩根支撐柱彎曲，有倒塌風險。著名的克萊斯勒大樓(左二)和中央車站裡的范德比爾一號觀景台(左後)都在同一條街上。(歐新社)

紐約市曼哈頓中城一棟興建中的大樓（圖右側遠方），支撐柱彎曲，附近多棟建築，包括一...
紐約市曼哈頓中城一棟興建中的大樓（圖右側遠方），支撐柱彎曲，附近多棟建築，包括一家酒店和一所學校，均已疏散。行人駐足觀看。(歐新社)

紐約市曼哈頓一棟興建中的高層建築的兩根支撐柱發生彎曲，有倒塌風險。這裡原先是輝瑞...
紐約市曼哈頓一棟興建中的高層建築的兩根支撐柱發生彎曲，有倒塌風險。這裡原先是輝瑞製藥公司的大樓，被加蓋為豪華公寓。 (歐新社)

紐約州曼哈頓中城東42街一棟興建中的37層樓高建築7日發現兩根支撐柱彎曲，有倒塌...
紐約州曼哈頓中城東42街一棟興建中的37層樓高建築7日發現兩根支撐柱彎曲，有倒塌風險。市長曼達尼前往現場視察。(歐新社)

紐約州曼哈頓中城東42街一棟興建中的37層樓高建築7日發現兩根支撐柱彎曲，有倒塌...
紐約州曼哈頓中城東42街一棟興建中的37層樓高建築7日發現兩根支撐柱彎曲，有倒塌風險，市民聚集在遠處觀看。(新華社)

紐約市曼哈頓一棟興建中的高層建築的兩根支撐柱發生彎曲，有倒塌風險。20幾層樓的一...
紐約市曼哈頓一棟興建中的高層建築的兩根支撐柱發生彎曲，有倒塌風險。20幾層樓的一扇窗戶內，可以看到一根疑似彎曲的支撐樑。 (歐新社)

紐約市曼哈頓一棟興建中的高層建築的兩根支撐柱發生彎曲，目前21層至26層樓板下陷...
紐約市曼哈頓一棟興建中的高層建築的兩根支撐柱發生彎曲，目前21層至26層樓板下陷，導致窗戶被擠壓變形、樓板上的混凝土掉落。(路透)

精華 FAQ

  • 因為7日在21層與22層之間發現兩根鋼梁彎曲，且21層至26層樓板出現下陷，已造成窗戶變形與混凝土掉落，當局隨即啟動疏散。

  • 這棟位於曼哈頓東42街夾第二大道的建築，前身是輝瑞製藥總部，目前正在進行改造工程，因此施工結構受損後更引發安全疑慮。

  • 目前受影響範圍從21層延伸到26層，樓板下陷導致窗戶被擠壓變形，樓板混凝土也有掉落；管道工人工會代表形容鋼梁彎曲得像被捺熄的香菸。

曼哈頓 紐約市

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