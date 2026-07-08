圖輯／鋼梁彎曲如被捺熄的香菸 曼哈頓37層大樓有倒塌風險
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位於曼哈頓東42街鬧區的一棟38層高樓樓內，7日發現21層與22層之間有兩根鋼梁彎曲；紐約市隨即疏散樓內以及周邊多處建築和街道。這棟建築位於曼哈頓東42街夾第二大道處，前身為輝瑞製藥總部，現正進行改造工程。
目前21層至26層樓板下陷，導致窗戶被擠壓變形、樓板上的混凝土掉落，管道工人工會代表透露，「鋼梁彎曲如香菸」。
因為7日在21層與22層之間發現兩根鋼梁彎曲，且21層至26層樓板出現下陷，已造成窗戶變形與混凝土掉落，當局隨即啟動疏散。 這棟位於曼哈頓東42街夾第二大道的建築，前身是輝瑞製藥總部，目前正在進行改造工程，因此施工結構受損後更引發安全疑慮。 目前受影響範圍從21層延伸到26層，樓板下陷導致窗戶被擠壓變形，樓板混凝土也有掉落；管道工人工會代表形容鋼梁彎曲得像被捺熄的香菸。
精華 FAQ
因為7日在21層與22層之間發現兩根鋼梁彎曲，且21層至26層樓板出現下陷，已造成窗戶變形與混凝土掉落，當局隨即啟動疏散。
這棟位於曼哈頓東42街夾第二大道的建築，前身是輝瑞製藥總部，目前正在進行改造工程，因此施工結構受損後更引發安全疑慮。
目前受影響範圍從21層延伸到26層，樓板下陷導致窗戶被擠壓變形，樓板混凝土也有掉落；管道工人工會代表形容鋼梁彎曲得像被捺熄的香菸。
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