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曼哈頓鬧區30層大樓驚傳倒塌風險 緊急疏散

曼哈頓鬧區30層大樓驚傳倒塌風險 緊急疏散

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曼哈頓一棟辦公大樓7日上午驚傳倒塌危機。（歐新社）
曼哈頓一棟辦公大樓7日上午驚傳倒塌危機。（歐新社）

紐約曼哈頓一棟興建中的辦公大樓7日上午驚傳倒塌危機，消防局已緊急疏散人員。

據CNN報導，這棟建築位於紐約中央車站附近，樓高超過30層。紐約消防局官員表示，當天上午接獲通報稱該大樓有磚塊掉落，經檢查後發現樓內的支撐柱已彎曲變形，多個樓層甚至出現塌陷。出於安全考量，消防局已對該大樓及兩棟鄰近建築物進行人員疏散。

CNN報導，這棟因結構支撐柱彎曲變形而緊急疏散的興建中大樓位於曼哈頓東區的第42街，距離知名地標克萊斯勒大樓（Chrysler Building）僅約一個街區。

周二清晨稍早，市府官員接獲報案，指稱東42街235號附近一棟33層樓高、正在興建中的大樓有磚塊掉落。該處為輝瑞藥廠（Pfizer）的前總部大樓，坐落於大中央車站（Grand Central Terminal）與聯合國總部之間。

該大樓位於第二大道與第三大道之間。目前第一大道至第三大道之間的第42街與第43街多數路段，均已禁止行人和車輛通行。

▲ 影片來源：X平台@CBSNews（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

紐約市消防局長莉莉安．邦西諾爾（Lillian Bonsignore）表示，該棟不穩定大樓及周邊區域均已進行疏散，並已設立「倒塌警戒區」。

不過，紐約市消防局（FDNY）局長約翰．埃斯波西托（John Esposito）指出，目前擔憂的是「局部性倒塌」，而非整棟建築物全面崩塌。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）也對此表達擔憂，他表示，自從工作人員抵達現場以來，「我們確實看到該建築結構仍在持續傾斜與位移。」

精華 FAQ

  • 事件發生於曼哈頓東區第42街、介於第二與第三大道之間，靠近中央車站與聯合國總部，距離克萊斯勒大樓約一個街區，地點屬於人流密集的鬧區。

  • 消防人員接獲磚塊掉落通報後，發現樓內支撐柱已彎曲變形，多個樓層出現塌陷，顯示建物不穩，因此緊急疏散大樓及鄰近建築，以降低傷害風險。

  • FDNY表示，現在主要擔心的是局部性倒塌，而非整棟全面崩塌；市長也指出建築仍持續傾斜位移，因此已設立倒塌警戒區並管制周邊路段。

中央車站 曼哈頓 紐約市

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