我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關注哈米尼國葬 稱喪禮期間美伊不交火

康尼島熱狗大賽高溫登場 男女冠軍雙雙衛冕

圖輯／紐約康尼島熱狗大賽 近百高溫影響比賽表現

記者馬璿／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
綽號「大白鯊」的切斯納再次衛冕冠軍寶座。(記者馬璿／攝影)
綽號「大白鯊」的切斯納再次衛冕冠軍寶座。(記者馬璿／攝影)

每年國慶的重要慶祝活動的布碌崙(布魯克林)納森(Nathan's)國際吃熱狗大賽4日登場，逾萬民眾頂著近百度的高溫、穿戴上熱狗與美國國旗有關的服飾到場支持賽事。最終女子組由常勝軍須藤美貴(Miki Sudo)以10分鐘吃下38個熱狗的成績奪冠；男子組則是由綽號「大白鯊」的切斯納(Joey Chestnut)以66根的成績再次奪下冠軍。

由於當天溫度近百，比起去年大部分選手的戰績都稍低。切斯納賽後也坦言天氣的確影響表現，回憶起過程他表示，雖然不希望帶著負面的想法上場，但從開賽兩分鐘臉就傳來不舒服的感覺，是透過鼓舞自己、保持冷靜才完成賽事。「我不想讓這件事(不舒服)影響到我。我不想勉強自己，因為一旦勉強，東西就會卡在喉嚨裡，所以我只需要保持冷靜、繼續撐下去。」

不過他也幽默表示，「還可以留點胃吃甜點」。須藤美貴則是在賽後受訪表示，由於250周年盛大慶祝與轉播規模，她身上擁有不小的奪冠壓力，「會有更多人關注著我們，不過現場觀眾真的把我一路撐到了第12條腰帶。我不想輸，尤其是我家人都在現場看著，」她表示。

「納森國際吃熱狗大賽」於70年代首創，每年國慶日在衝浪大道交史迪威大道處的Nathan's Famous餐廳門前舉行，是紐約國慶日的標誌性活動。當天活動中午溫度超過90華氏度，但仍無法阻擋民眾的熱情，不僅有上午8時就至現場卡位等待的粉絲，更有眾多身穿紅白藍美國國旗配色的民眾一同慶祝，預計吸引2萬5000名觀眾觀賞。

上午8點半就至現場等待的Similar Nakamura，換上手機殼與熱狗美甲助...
上午8點半就至現場等待的Similar Nakamura，換上手機殼與熱狗美甲助興。(記者馬璿／攝影)

2026年「納森國際吃熱狗大賽」吸引逾萬民眾參與。(記者馬璿／攝影)
2026年「納森國際吃熱狗大賽」吸引逾萬民眾參與。(記者馬璿／攝影)

2026年「納森國際吃熱狗大賽」男子組賽事。(記者馬璿／攝影)
2026年「納森國際吃熱狗大賽」男子組賽事。(記者馬璿／攝影)

賽事冠軍與主持人George Shay合照。(記者馬璿／攝影)
賽事冠軍與主持人George Shay合照。(記者馬璿／攝影)

切斯納入場時眾多粉絲高聲歡迎。(記者馬璿／攝影)
切斯納入場時眾多粉絲高聲歡迎。(記者馬璿／攝影)

2026年「納森國際吃熱狗大賽」女子組前三名，左起為第三名Domenica De...
2026年「納森國際吃熱狗大賽」女子組前三名，左起為第三名Domenica Dee、第二名Michelle Lesco與第一名須藤美貴(Miki Sudo)。(記者馬璿／攝影)

精華 FAQ

  • 比賽於國慶日在布碌崙康尼島的Nathan's Famous餐廳門前舉行，屬於紐約重要的年度慶祝活動，現場吸引大批民眾到場觀戰支持。

  • 須藤美貴在十分鐘內吃下三十八個熱狗，成功拿下女子組冠軍。她表示，現場觀眾與家人到場支持，給了她很大的鼓舞與壓力。

  • 當天氣溫接近一百度，多數選手成績都比去年略低。切斯納坦言兩分鐘內就感到不適，靠著冷靜撐完全程，並幽默說還能留胃吃甜點。

布碌崙 布魯克林

上一則

史上最大帆船艦隊在紐約慶美建國250年 高桅帆船和150架飛機齊聚
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約康尼島熱狗大賽高溫登場 男女冠軍雙雙衛冕

紐約康尼島熱狗大賽高溫登場 男女冠軍雙雙衛冕
周末好去處╱康尼島加碼國慶煙火、洋基主場國慶賽

周末好去處╱康尼島加碼國慶煙火、洋基主場國慶賽
圖輯／布碌崙康尼島美人魚遊行 力抗財務困難民眾力挺

圖輯／布碌崙康尼島美人魚遊行 力抗財務困難民眾力挺
熱浪襲紐約上看100℉ 國慶連假、世界盃全擠這周

熱浪襲紐約上看100℉ 國慶連假、世界盃全擠這周

熱門新聞

因以反共為名詐騙超過10億元而被裁定九項罪名成立的前中國商人郭文貴，被判處30年監禁。（路透）

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

2026-06-29 18:24
紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦關注。照片與新聞事件無關。（路透）

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

2026-07-03 05:15
紐約市今年第一季地鐵逃票相關逮捕達3188人，為一年來單季最高，該數據也令競選期間承諾淡化低階違規執法的曼達尼(中)遭到批評。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約地鐵Q1逃票已逮捕3188人 曼達尼政策反挨批

2026-06-27 20:00
何女士表示，兒子於2024年下半年隨她來美，最初就讀於法拉盛高中，因此事件兒子頭部遭重創，出現粉碎性骨折，事發後一直需要治療。(受訪者提供)

紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷

2026-06-30 20:32

發錢拉客、靠白卡牟利…紐約「成人日托」監管不足亂象多

2026-07-03 07:24
在刺刀峽谷連日下暴雨後，戶外探險群有人表示登山會有風險。(鄭太太提供)

返鄉探親意外死亡 紐約華男家屬控警方、組織者交代不清

2026-07-03 15:32

超人氣

更多 >
好市多這新品 華人喜歡當主食吃 「美味、飽腹」

好市多這新品 華人喜歡當主食吃 「美味、飽腹」
霍啟剛47歲生日 甜曬郭晶晶捧蛋糕合照 「感恩一路有妳」

霍啟剛47歲生日 甜曬郭晶晶捧蛋糕合照 「感恩一路有妳」
世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析
魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐

魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐
王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血