圖輯／紐約康尼島熱狗大賽 近百高溫影響比賽表現

綽號「大白鯊」的切斯納再次衛冕冠軍寶座。(記者馬璿／攝影)

每年國慶的重要慶祝活動的布碌崙 (布魯克林 )納森(Nathan's)國際吃熱狗大賽4日登場，逾萬民眾頂著近百度的高溫、穿戴上熱狗與美國國旗有關的服飾到場支持賽事。最終女子組由常勝軍須藤美貴(Miki Sudo)以10分鐘吃下38個熱狗的成績奪冠；男子組則是由綽號「大白鯊」的切斯納(Joey Chestnut)以66根的成績再次奪下冠軍。

由於當天溫度近百，比起去年大部分選手的戰績都稍低。切斯納賽後也坦言天氣的確影響表現，回憶起過程他表示，雖然不希望帶著負面的想法上場，但從開賽兩分鐘臉就傳來不舒服的感覺，是透過鼓舞自己、保持冷靜才完成賽事。「我不想讓這件事(不舒服)影響到我。我不想勉強自己，因為一旦勉強，東西就會卡在喉嚨裡，所以我只需要保持冷靜、繼續撐下去。」

不過他也幽默表示，「還可以留點胃吃甜點」。須藤美貴則是在賽後受訪表示，由於250周年盛大慶祝與轉播規模，她身上擁有不小的奪冠壓力，「會有更多人關注著我們，不過現場觀眾真的把我一路撐到了第12條腰帶。我不想輸，尤其是我家人都在現場看著，」她表示。

「納森國際吃熱狗大賽」於70年代首創，每年國慶日在衝浪大道交史迪威大道處的Nathan's Famous餐廳門前舉行，是紐約國慶日的標誌性活動。當天活動中午溫度超過90華氏度，但仍無法阻擋民眾的熱情，不僅有上午8時就至現場卡位等待的粉絲，更有眾多身穿紅白藍美國國旗配色的民眾一同慶祝，預計吸引2萬5000名觀眾觀賞。

上午8點半就至現場等待的Similar Nakamura，換上手機殼與熱狗美甲助興。(記者馬璿／攝影)

2026年「納森國際吃熱狗大賽」吸引逾萬民眾參與。(記者馬璿／攝影)

2026年「納森國際吃熱狗大賽」男子組賽事。(記者馬璿／攝影)

賽事冠軍與主持人George Shay合照。(記者馬璿／攝影)

切斯納入場時眾多粉絲高聲歡迎。(記者馬璿／攝影)

2026年「納森國際吃熱狗大賽」女子組前三名，左起為第三名Domenica Dee、第二名Michelle Lesco與第一名須藤美貴(Miki Sudo)。(記者馬璿／攝影)