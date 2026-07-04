圖輯／紐約康尼島熱狗大賽 近百高溫影響比賽表現
每年國慶的重要慶祝活動的布碌崙(布魯克林)納森(Nathan's)國際吃熱狗大賽4日登場，逾萬民眾頂著近百度的高溫、穿戴上熱狗與美國國旗有關的服飾到場支持賽事。最終女子組由常勝軍須藤美貴(Miki Sudo)以10分鐘吃下38個熱狗的成績奪冠；男子組則是由綽號「大白鯊」的切斯納(Joey Chestnut)以66根的成績再次奪下冠軍。
由於當天溫度近百，比起去年大部分選手的戰績都稍低。切斯納賽後也坦言天氣的確影響表現，回憶起過程他表示，雖然不希望帶著負面的想法上場，但從開賽兩分鐘臉就傳來不舒服的感覺，是透過鼓舞自己、保持冷靜才完成賽事。「我不想讓這件事(不舒服)影響到我。我不想勉強自己，因為一旦勉強，東西就會卡在喉嚨裡，所以我只需要保持冷靜、繼續撐下去。」
不過他也幽默表示，「還可以留點胃吃甜點」。須藤美貴則是在賽後受訪表示，由於250周年盛大慶祝與轉播規模，她身上擁有不小的奪冠壓力，「會有更多人關注著我們，不過現場觀眾真的把我一路撐到了第12條腰帶。我不想輸，尤其是我家人都在現場看著，」她表示。
「納森國際吃熱狗大賽」於70年代首創，每年國慶日在衝浪大道交史迪威大道處的Nathan's Famous餐廳門前舉行，是紐約國慶日的標誌性活動。當天活動中午溫度超過90華氏度，但仍無法阻擋民眾的熱情，不僅有上午8時就至現場卡位等待的粉絲，更有眾多身穿紅白藍美國國旗配色的民眾一同慶祝，預計吸引2萬5000名觀眾觀賞。
比賽於國慶日在布碌崙康尼島的Nathan's Famous餐廳門前舉行，屬於紐約重要的年度慶祝活動，現場吸引大批民眾到場觀戰支持。 須藤美貴在十分鐘內吃下三十八個熱狗，成功拿下女子組冠軍。她表示，現場觀眾與家人到場支持，給了她很大的鼓舞與壓力。 當天氣溫接近一百度，多數選手成績都比去年略低。切斯納坦言兩分鐘內就感到不適，靠著冷靜撐完全程，並幽默說還能留胃吃甜點。
精華 FAQ
比賽於國慶日在布碌崙康尼島的Nathan's Famous餐廳門前舉行，屬於紐約重要的年度慶祝活動，現場吸引大批民眾到場觀戰支持。
須藤美貴在十分鐘內吃下三十八個熱狗，成功拿下女子組冠軍。她表示，現場觀眾與家人到場支持，給了她很大的鼓舞與壓力。
當天氣溫接近一百度，多數選手成績都比去年略低。切斯納坦言兩分鐘內就感到不適，靠著冷靜撐完全程，並幽默說還能留胃吃甜點。
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