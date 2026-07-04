紐約康尼島熱狗大賽高溫登場 男女冠軍雙雙衛冕

女子組由常勝軍須藤美貴(Miki Sudo)奪冠；男子組則是由切斯納(Joey Chestnut)以66根的成績守住衛冕寶座。(記者馬璿／攝影)

美國慶建國250周年，作為每年國慶的重要慶祝活動的布碌崙 (布魯克林 )納森(Nathan's)國際吃熱狗大賽也如期登場。當日逾萬民眾頂著近百度的高溫、穿戴上熱狗與美國國旗有關的服飾到場支持賽事，最終女子組由常勝軍須藤美貴(Miki Sudo)以10分鐘吃下38個熱狗的成績奪冠；男子組則是由綽號「大白鯊」的切斯納(Joey Chestnut)以66根的成績再次奪下冠軍。

影片來源：記者馬璿

「納森國際吃熱狗大賽」於70年代首創，每年國慶日在衝浪大道交史迪威大道處的Nathan's Famous餐廳門前舉行，吸引成千上萬名觀眾觀賞，成為紐約國慶日的標誌性活動。當天活動中午溫度超過90華氏度，但仍無法阻擋民眾的熱情，不僅有上午8時就至現場卡位等待的粉絲，更有眾多身穿紅白藍美國國旗配色的民眾一同慶祝。

女子組的須藤美貴與對手Michelle Lesco和Domenica Dee一開始進食速度不相上下，直到賽事尾聲對手不敵逐漸緩下來後，須藤以穩定的狀態最終奪得冠軍。男子組冠軍則由該賽明星選手切斯納成功守下衛冕紀錄，其出場便受到觀眾熱烈歡迎，賽事中段便以吃下44根熱狗，大幅領先其他各國參賽者，賽末以66根佳績再次衛冕。但切斯納賽前也是新聞不斷，他被傳出今年5月在家鄉印第安納州因酒醉賞人巴掌，2024年更因與素食品牌Impossible Foods簽下獨家合約遭熱狗大賽禁賽。

日裔的觀眾Miki Kamijou與Yoshi Harada對大胃王文化有一定認識，看見同為日本人的須藤拿下女子組衛冕冠軍，兩人也為她感到驕傲。而紐約強勁的群眾能量，也讓他們被高昂的氣氛鼓舞。

上午8時就在現場等待的Similar Nakamura不僅將裝上熱狗造型的手機，更在指甲上也塗繪上熱狗的圖案。一起參與的好友Tracy Davis雖對賽事與節慶仍相當興奮，但想到曾為國民警衛隊(National Guard)效勞的退伍軍人丈夫，還是讓她對國家慶典百感交集，「今年因為外面局勢混亂，說真的很難好好慶祝，但不論政治環境如何，支持那些讓我們能夠身處這個國家、自由發聲的人非常重要。」

眾多民眾不畏高溫，在國慶日前往康尼島欣賞熱狗大賽。(記者馬璿／攝影)

女子組前三名合照。(記者馬璿／攝影)

在男子組賽事中，切斯納(Joey Chestnut，右二)以10分鐘吃下66根熱狗奪下冠軍。(記者馬璿／攝影)

女子組冠軍須藤美貴。(記者馬璿／攝影)

男子組冠軍切斯納(Joey Chestnut)。(記者馬璿／攝影)