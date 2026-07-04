紐約康尼島熱狗大賽高溫登場 男女冠軍雙雙衛冕
美國慶建國250周年，作為每年國慶的重要慶祝活動的布碌崙(布魯克林)納森(Nathan's)國際吃熱狗大賽也如期登場。當日逾萬民眾頂著近百度的高溫、穿戴上熱狗與美國國旗有關的服飾到場支持賽事，最終女子組由常勝軍須藤美貴(Miki Sudo)以10分鐘吃下38個熱狗的成績奪冠；男子組則是由綽號「大白鯊」的切斯納(Joey Chestnut)以66根的成績再次奪下冠軍。
影片來源：記者馬璿
「納森國際吃熱狗大賽」於70年代首創，每年國慶日在衝浪大道交史迪威大道處的Nathan's Famous餐廳門前舉行，吸引成千上萬名觀眾觀賞，成為紐約國慶日的標誌性活動。當天活動中午溫度超過90華氏度，但仍無法阻擋民眾的熱情，不僅有上午8時就至現場卡位等待的粉絲，更有眾多身穿紅白藍美國國旗配色的民眾一同慶祝。
女子組的須藤美貴與對手Michelle Lesco和Domenica Dee一開始進食速度不相上下，直到賽事尾聲對手不敵逐漸緩下來後，須藤以穩定的狀態最終奪得冠軍。男子組冠軍則由該賽明星選手切斯納成功守下衛冕紀錄，其出場便受到觀眾熱烈歡迎，賽事中段便以吃下44根熱狗，大幅領先其他各國參賽者，賽末以66根佳績再次衛冕。但切斯納賽前也是新聞不斷，他被傳出今年5月在家鄉印第安納州因酒醉賞人巴掌，2024年更因與素食品牌Impossible Foods簽下獨家合約遭熱狗大賽禁賽。
日裔的觀眾Miki Kamijou與Yoshi Harada對大胃王文化有一定認識，看見同為日本人的須藤拿下女子組衛冕冠軍，兩人也為她感到驕傲。而紐約強勁的群眾能量，也讓他們被高昂的氣氛鼓舞。
上午8時就在現場等待的Similar Nakamura不僅將裝上熱狗造型的手機，更在指甲上也塗繪上熱狗的圖案。一起參與的好友Tracy Davis雖對賽事與節慶仍相當興奮，但想到曾為國民警衛隊(National Guard)效勞的退伍軍人丈夫，還是讓她對國家慶典百感交集，「今年因為外面局勢混亂，說真的很難好好慶祝，但不論政治環境如何，支持那些讓我們能夠身處這個國家、自由發聲的人非常重要。」
比賽於美國國慶日如期登場，現場中午氣溫超過90華氏度，逼近百華氏高溫，但仍吸引逾萬名民眾到場觀賽與助陣。 須藤美貴在10分鐘內吃下38個熱狗奪冠，開賽時與Michelle Lesco、Domenica Dee速度相近，直到後段對手放慢，她才穩定拉開差距完成衛冕。 切斯納賽中先以44個熱狗建立明顯領先，最終以66個奪冠，成功衛冕；他賽前因酒醉傳聞與先前被禁賽經歷，也成為媒體關注焦點。
精華 FAQ
比賽於美國國慶日如期登場，現場中午氣溫超過90華氏度，逼近百華氏高溫，但仍吸引逾萬名民眾到場觀賽與助陣。
須藤美貴在10分鐘內吃下38個熱狗奪冠，開賽時與Michelle Lesco、Domenica Dee速度相近，直到後段對手放慢，她才穩定拉開差距完成衛冕。
切斯納賽中先以44個熱狗建立明顯領先，最終以66個奪冠，成功衛冕；他賽前因酒醉傳聞與先前被禁賽經歷，也成為媒體關注焦點。
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