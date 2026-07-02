泰勒絲婚禮將至 麥迪遜廣場花園外封街引圍觀
流行天后泰勒絲(Taylor Swift) 與NFL球星凱爾西(Travis Kelce)的世紀婚禮將於3日晚間，在曼哈頓的麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)舉行。在2日晚間的彩排晚餐開始前，已有民眾目睹工作人員運送設備進場的畫面，更吸引大批媒體至現場拍攝。
2日上午現場被發現多輛半聯結大貨車刻意停放在麥迪遜廣場花園，並擋住了33街主要卸貨區的視線。與此同時，疑似有工人在場館其他入口，用黑色網狀防水布包裹高聳的路障，另有卡車開始運送人造樹木到場館。
至6時許，場館後門仍有多個工作人員持續運送物品置場內，現場大陣仗也吸引多民眾圍觀。而日前雖市府相關人員透露將在場館周邊增派外展團隊，並勸導高溫下在外的遊民至收容所或納涼中心避涼。但至2日晚間，附近的32街與33街仍可見數個遊民的身影。33街交第8大道上也可看見多個街邊攤販，尚未因婚禮而大規模掃街。
自3日下午1時起，第七大道30街至34街、西33街、西32街及西31街交第6大道至第8大道間路段將全面封閉禁止車輛通行，第7大道西側31街至34街及西33街交第7大道至第8大道則禁止行人進入。同時，第8大道東側30街至34街、西33街、西32街、西31街第6至第7大道路段與賓夕法尼亞車站周邊，將實施「管制通行」。
據悉，泰勒絲與凱爾西將先舉行一場100人的婚前彩排晚宴，3日則舉辦規模更大、共1000名賓客出席的慶祝活動，屆時史蒂薇·尼克絲(Stevie Nicks)與提姆·麥克羅(Tim McGraw)將登台表演。
預計婚前彩排晚宴將於花園廣場Infosys劇院舉行，時間為晚間6時至10時30分。婚禮當天，賓客將在下午3時30分入場，雞尾酒會將於4時在六樓迴廊區展開。婚禮儀式本身訂於5時30分在場館地面舉行，接著是喜宴，喜宴時間從6時30分持續至凌晨2時。
據消息人士透露，由於兩人對相當注重隱私，所有工作人員抵達場館時還必須通過額外一層安檢程序。此外，活動製作部門的工作人員不得攜帶手機，以防有人拍下現場的佈置，屆時亦將有130多名警力進駐現場。
報導指出，兩人的世紀婚禮預計於3日晚間在曼哈頓的麥迪遜廣場花園舉行，並在前一晚先進行彩排晚餐，整體活動從2日晚間起就已開始布置。 為配合婚禮活動，麥迪遜廣場花園外已出現半聯結大貨車、黑色防水布與人造樹等布置，周邊路段也將封閉或管制，以確保賓客、工作人員與活動流程安全順利。 消息指出，婚禮將有約1000名賓客參與，工作人員需通過額外安檢且不得攜帶手機，現場也會部署130多名警力，顯示主辦方對隱私與維安格外重視。
精華 FAQ
報導指出，兩人的世紀婚禮預計於3日晚間在曼哈頓的麥迪遜廣場花園舉行，並在前一晚先進行彩排晚餐，整體活動從2日晚間起就已開始布置。
為配合婚禮活動，麥迪遜廣場花園外已出現半聯結大貨車、黑色防水布與人造樹等布置，周邊路段也將封閉或管制，以確保賓客、工作人員與活動流程安全順利。
消息指出，婚禮將有約1000名賓客參與，工作人員需通過額外安檢且不得攜帶手機，現場也會部署130多名警力，顯示主辦方對隱私與維安格外重視。
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