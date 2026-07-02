世界盃+泰勒絲大婚…國慶長周末紐約恐塞爆 出行留意交通

紐約市今年國慶日長周末期間，預計將有數百萬名旅客出入當地國際機場。圖為皇后區的甘迺迪國際機場。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約市 今年國慶日長周末期間，受到世界盃 和泰勒絲 (Taylor Swift)婚禮等盛事影響，預計將有數百萬名旅客出入當地國際機場，並使用區域內橋梁和隧道；紐新港航局(Port Authority of New York and New Jersey)2日指出，長周末期間所有非緊急道路維修和施工將暫停，以減少交通影響，同時呼籲駕駛留意封街情況，做好出行安排。

港航局表示，2日(周四)至6日(周一)，預計有550萬人次使用大紐約地區的三大機場以及橋梁、隧道等交通設施，其中約210萬名乘客將經由甘迺迪國際機場(JFK)、紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)、拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)、以及橙縣的史都華國際機場(Stewart International Airport)進出，僅略低於2024年同期創下的220萬人次紀錄；另一方面，當局預計約有340萬輛汽車將通行橋梁與隧道，與去年的水準相近。

為應對長周末的車流，港航局宣布，自3日凌晨5時至6日晚上10時，所有非緊急道路維修及施工工程將暫停，以減少交通影響；至於其他可能的車道封閉或服務調整，當局將於稍後另行公布，而紐約市於3日和4日將暫停路邊交替停車(Alternate Side Parking)的規定。

交通官員也呼籲旅客注意，5日(周日)於大都會人壽體育場舉行的世界盃賽事，將使周邊交通變得更壅堵，故建議球迷與乘客搭乘公共交通工具，避免開車前往球場附近；而PATH捷運雖不直接服務大都會人壽體育場，但假日期間部分時段將採用調整後的班表，乘客應於出發前確認最新資訊。

此外，甘迺迪國際機場的重建工程仍將持續進行，考慮到施工期間部分道路可能改道或封閉，自行開車或搭車前往機場的旅客應預留更多時間。

當然當局始終建議旅客儘量搭乘大眾運輸工具前往機場，包括搭乘大都會運輸署(MTA)地鐵或巴士，再轉乘AirTrain；此外，當局也鼓勵接送旅客的駕駛使用AirTrain Lefferts Boulevard站的免費接送停車區(Cell Phone Lot)，避免直接進入航廈區造成壅塞。