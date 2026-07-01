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紐約迎歷史性熱浪 曼達尼宣布加強避暑措施

記者范航瑜╱紐約即時報導
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歷史性熱浪7月1日起襲擊紐約，並將持續整個獨立日假期，體感溫度最高恐達華氏112...
歷史性熱浪7月1日起襲擊紐約，並將持續整個獨立日假期，體感溫度最高恐達華氏112度。(記者范航瑜╱攝影)

歷史性熱浪7月1日起席捲紐約，並將持續整個獨立日假期，體感溫度最高恐達華氏112度。市長曼達尼(Zohran Mamdani)當日發布公益廣告，呼籲市民擬定「高溫計畫」、關心鄰居與親友安危。市府同時宣布在此前基礎上，再度延長戶外泳池開放時間、增設避暑中心、擴大外展人力等新一輪措施。

新一波措施包括奧林匹克級與中型戶外泳池開放時間延至晚間8時30分，比以往熱浪期間再多出半小時至1小時；3日至5日期間，市府另開放八棟市府大樓及十間公立圖書館作為避暑中心，開放時間延長為中午至午夜；街頭外展志工增加150人，總數突破600人。

避暑中心地點涵蓋布碌崙(布魯克林)中央圖書館等四間分館、布朗士復敦路(Fordham Road)圖書館等三間紐約公共圖書館分館，以及皇后區中央圖書館等三間分館，另有八棟市府大樓、三處社區健康行動中心與賈維茨中心(Javits Center)。距離曼哈頓華埠最近的幾個避暑中心包括華策會人瑞中心，地址為格蘭街(Grand Street)168號；以及且林市果圖書館(Chatham Square Library)，地址為東百老匯33號。更多避暑中心可訪問nyc.gov/beattheheat或撥打311查詢。

曼達尼呼籲市民關心年長鄰居，若在外看到疑似中暑者應撥打311求助。「市府已動用一切可用資源，但最強大的工具仍是市民彼此照應。」由紐約市健康與醫院公司(NYC Health + Hospitals)派員操作的21輛降溫外展車，將為市民提供健康檢查、電解質與防曬用品、清真與猶太潔食等餐點，並到家中探視長者。

若出現皮膚乾熱、呼吸困難、心跳過快、意識混亂等中暑徵兆應立即撥打911，切勿將兒童、成人或寵物留在車內。市民可傳簡訊「NOTIFYNYC」至692-692訂閱免費警報通知，掌握最新高溫應變資訊。同時，市緊急事務管理局還了推出了獨立日簡訊通知服務，民眾與遊客可發送「JULY4NYC」至 692692訂閱即時通知，掌握獨立日周末大型活動及突發狀況資訊。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)當日發布公益廣告，呼籲市民擬定「高溫計...
市長曼達尼(Zohran Mamdani)當日發布公益廣告，呼籲市民擬定「高溫計畫」、關心鄰居與親友安危，並善用全市開放的降溫資源。(截自視頻直播)

精華 FAQ

  • 熱浪自7月1日起影響紐約，並將持續整個獨立日假期，體感溫度最高可能達華氏112度，市府因此啟動更強避暑與外展措施。

  • 市府延長戶外泳池開放至晚間8時30分，3日至5日再增八棟市府大樓與十間圖書館作避暑中心，並把街頭外展人力增加150人。

  • 可上nyc.gov/beattheheat或撥打311查詢避暑中心；若見中暑徵兆應立刻打911，並可傳簡訊NOTIFYNYC或JULY4NYC至692692訂閱通知。

曼達尼 熱浪 布碌崙

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