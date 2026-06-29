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布碌崙皇后區連環商業搶案 法拉盛北方大道店鋪也遭劫

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
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紐約市警正追緝四名涉嫌涉及全市連環商業搶劫案的男子，圖為嫌犯之一。(市警局提供)
紐約市警正追緝四名涉嫌涉及全市連環商業搶劫案的男子，圖為嫌犯之一。(市警局提供)

紐約市警正追緝四名涉嫌涉及全市連環商業搶劫案的男子，案件在13日至26日間接連發生，橫跨布碌崙(布魯克林)與皇后區多個分局轄區，包括63、69、83、102、106及109分局，其中一起發生在華人商業密集的法拉盛北方大道。

根據市警局，四名嫌犯多以小組形式犯案，通常在夜間、深夜或清晨進入商業店鋪，部分案件中亮出槍械或假裝持槍，威脅店員交出現金或商品，得手後徒步逃離。七起案件中，多數無人受傷，但部分受害人遭遇恐嚇，法拉盛一案更曾發生肢體衝突。

根據警方資料，第一起案件發生於13日晚10時，四名嫌犯進入布碌崙N大道5908號一處商業場所，持槍威脅一名38歲女子交錢，搶走約2000元後逃離。20日凌晨3時25分，四人又進入Wyckoff大道894號商店，向58歲女店員索錢，搶走約162元。

22日中午，嫌犯再度試圖進入N大道5908號同一商業場所，但未能成功，沒有搶走財物。翌日清晨5時許，三名嫌犯進入Flatlands大道9209號商店，亮槍要求22歲受害人交出商品，但未得手後逃離。

與華人社區最相關的一案發生於23日晚11時37分，地點為皇后區法拉盛北方大道141-43號。警方表示，四名嫌犯進入該商業場所後假裝持有槍械，要求一名42歲女受害人交出金錢，雙方隨後發生肢體衝突。嫌犯最終搶走約1500元、一台iPad及一個錢包後徒步逃離。

另外兩起案件發生在皇后區自由大道一帶。

警方形容，涉案男子均為膚色較深男性，相關影像取自部分案件現場監控。市警呼籲知情者撥打止罪熱線(800)577-TIPS，或透過X平台@NYPDTips提供線索，所有來電保密。

紐約市警正追緝四名涉嫌涉及全市連環商業搶劫案的男子，圖為嫌犯之一。(市警局提供)
紐約市警正追緝四名涉嫌涉及全市連環商業搶劫案的男子，圖為嫌犯之一。(市警局提供)

紐約市警正追緝四名涉嫌涉及全市連環商業搶劫案的男子，圖為嫌犯之一。(市警局提供)
紐約市警正追緝四名涉嫌涉及全市連環商業搶劫案的男子，圖為嫌犯之一。(市警局提供)

紐約市警正追緝四名涉嫌涉及全市連環商業搶劫案的男子，圖為嫌犯之一。(市警局提供)
紐約市警正追緝四名涉嫌涉及全市連環商業搶劫案的男子，圖為嫌犯之一。(市警局提供)

精華 FAQ

  • 案件自13日至26日間接連發生，橫跨布碌崙與皇后區，涉及63、69、83、102、106及109分局轄區，顯示嫌犯活動範圍相當廣泛。

  • 四名嫌犯多以小組形式在夜間、深夜或清晨闖入店內，部分亮出槍械或假裝持槍，逼迫店員交出現金或商品，得手後徒步逃離現場。

  • 23日晚間，四名嫌犯進入法拉盛北方大道141-43號店鋪，假裝持槍要求金錢，與42歲女受害人發生拉扯，最後搶走約1500元、iPad與錢包。

布碌崙 皇后區 法拉盛

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