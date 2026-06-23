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紐約初選結果出爐 民主黨進步派獲壓倒性勝利

孟昭文擊退朴永哲挑戰 法拉盛慶功稱「皇后區發聲」

紐約初選結果出爐 民主黨進步派獲壓倒性勝利

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
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紐約州2026年初選結果出爐，民主黨進步派獲得壓倒性勝利，由曼達尼背書的蘭德(左...
紐約州2026年初選結果出爐，民主黨進步派獲得壓倒性勝利，由曼達尼背書的蘭德(左)大勝黨內溫和派高德曼。(歐新社)

紐約州2026年初選結果出爐，民主黨進步派獲得壓倒性勝利，市長曼達尼(Zohran Mamdani)支持的三位國會眾議員候選人全數勝出。本次選舉涵蓋多個競爭異常激烈的國會及地方席次，其結果也顯示，由曼達尼掀起的左派政治動能仍持續發力，正逐步壓倒黨內溫和派。

同時，由於紐約市選民結構高度偏向民主黨，外界普遍預料初選勝出者將同樣會在11月3日的普選中勝出，因此初選往往等同於普選的提前定局。

華社選戰

曼哈頓華埠所在選區的各級選戰全面白熱化。在國會席位方面，第十選區現任國會眾議員高德曼(Dan Goldman)遭遇強力挑戰；根據美聯社報導，在已開出的61%選票中，高德曼以36%的得票率敗給獲64%的前市主計長及市長候選人蘭德(Brad Lander)。

觀察指出，這場選戰的勝負，很大程度上取決於兩位候選人在巴以衝突上截然不同的立場；其中蘭德為以色列政府的激烈批評者，高德曼則接受「美以公共事務委員會」(AIPAC)的鼎力支持。此外，自去年市長選戰起，蘭德便與同為民主黨進步派的曼達尼成為親密盟友，在此次選戰中也獲後者強力背書。

蘭德表示，他的勝利證明了選民反對華爾街、政治行動委員會(PAC)等「黑錢」(dark money)介入選舉，「人民看得很清楚，而且早就看穿了這一切」。他在勝選演說中亦肯定高德曼對社區的付出，承諾將保留其為面臨遣返移民所設立的協助機構。曼達尼現身蘭德勝選派對為其慶祝。

在地方民意代表方面，備受華社關注的州眾議會第65選區，由參選人王鏑(Jacky Wong)、民主黨選區領袖詹瑪麗(Mariama James)以及進步派參選人易雅博(Illapa Sairitupac)三人展開激烈角逐，最終易雅博以37%的得票率獲勝。不過，易雅博在競選活動中並未將華埠作為主要拉票社區，有華埠選民稱「從沒見過他」。

與此同時，範圍涵蓋整個曼哈頓下城的州參議會第27選區則迎來宿敵對決，現任州眾議員李榮恩(Grace Lee)與前州眾議員牛毓琳此前曾多次在下城眾議員席次選舉中交鋒，而此次州參議員一戰最終由李榮恩壓倒性勝出。不過，牛毓琳同時已獲得工作家庭黨(Working Families Party)提名，將直接晉級11月的普選。

在皇后區方面，涵蓋法拉盛及多個亞裔社區的國會第六選區同樣是焦點所在。現任眾議員孟昭文(Grace Meng)在76%開出的選票中獲票58%，以16%差距勝選前美國外交官朴永哲(Chuck Park)。作為紐約州首位亞裔國會議員，此次是孟昭文第八次尋求連任，其在基層組織網絡與政治背書上皆展現了極大的優勢。

市長曼達尼押注進步派 號召力強大

本次紐約市國會初選被視為左派市長曼達尼(Zohran Mamdani)政治資本的重要試金石。其背書的三位國會眾議員候選人全數勝出，體現曼達尼「金手指」般的號召力。

在橫跨布魯克林與皇后區的第七選區中，由曼達尼力挺的民主社會主義盟友、州眾議員瓦爾德茲(Claire Valdez)擊敗現任布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)，及現皇后區市議員元在熙(Julie Won)。

而在另一場受矚目的對決中，曼達尼選擇支持哥倫比亞大學反加沙戰爭抗議核心組織者之一的雪佛利爾(Darializa Avila Chevalier)，挑戰連任五届的國會議員艾斯派亞(Adriano Espaillat)。盡管選情膠著，雪佛利爾最終以不到4%的微弱優勢勝出。

民主社會主義聯盟(DSA)在州府層面亦收穫頗豐。在目前開票結果中，該組織背書的七位候選人取得大幅領先。若此優勢維持至最後，DSA在州府的勢力將進一步擴大，這也有望為曼達尼明年推動增稅計畫提供強大的政治助力。

焦點國會選區：富裕選區AI吸金戰與左翼旗手保衛戰

第12國會選區涵蓋曼哈頓上東城、上西城與中城，是全美最富裕的選區。由於老牌國會議員納德勒(Jerry Nadler)宣布退休，該區引來大批外部利益團體湧入砸錢，企圖藉此拉攏並影響未來的人工智慧(AI)監管立法走向。而主張立法監管AI的州眾議員博雷斯(Alex Bores)最終以微弱差距敗給擁有豐富政務經驗的州眾議員拉舍(Micah Lasher)，而前總統甘迺迪(John F. Kennedy)33歲的外孫史洛斯柏格(Jack Schlossberg)獲票率僅10.8%。

此外，國會第14選區進步派標誌性人物、眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)以87%的極高得票率戰勝其挑戰者，贏得黨內提名。現任長島第三選區國會議員蘇奧茲(Thomas Suozzi)也已高票贏得民主黨提名。

州府方面，已任職近20年的現任州主計長狄納波利(Thomas P. DiNapoli)以壓倒性優勢擊退兩位左翼挑戰者。狄納波利隨後發表聲明，感謝選民在動盪時期對其「穩定且無醜聞」領導的肯定。鑑於民主黨在紐約州的絕對優勢，此役勝出令他基本鎖定勝局，有望成為本州歷史上任職最長的主計長。

精華 FAQ

  • 整體而言，民主黨進步派在紐約初選取得壓倒性勝利，曼達尼支持的三位國會候選人全數勝出，顯示左派動能仍在擴張，並逐步壓過黨內溫和派。

  • 第十選區最受關注，現任眾議員高德曼被蘭德擊敗。報導指出，巴以衝突立場分歧、AIPAC支持與反黑錢訴求，都成為左右選情的關鍵因素。

  • 曼達尼背書的國會候選人全數勝出，包括第七選區的瓦爾德茲與第十三選區的雪佛利爾，顯示他在紐約民主黨內具有強大號召力，也提升進步派後續推動政策的能量。

民主黨 曼達尼 紐約市

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